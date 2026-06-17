Gómez Caamaño asegura que Sanidade cumple el convenio con Moaña «porque hay un dispositivo específico de atención las 24 horas», pese a que reconoce que «una ambulancia no es un PAC»

Rápido y con una fuerte carga de tensión. Así fue el debate sobre las urgencias de Moaña celebrado este miércoles por la tarde en el pleno del Parlamento gallego. Ante las críticas del diputado del BNG y vecino de Moaña, Paulo Ríos, por el hecho de que el nuevo centro de salud, abierto este lunes, no incluya el Punto de Atención Continuada (PAC) centralizado en Cangas desde marzo de 2020, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió que la Xunta «cumplió» el convenio firmado con el Concello.

Ríos reclamó que el nuevo centro cuente con este servicio «tal y como recoge el convenio» suscrito para la cesión de los terrenos de Sisalde. Sin embargo, Gómez Caamaño sostuvo que el acuerdo queda cumplido con la puesta en marcha de «un dispositivo específico para atender a los vecinos las 24 horas del día y los siete días de la semana». El conselleiro volvió a explicar la fórmula elegida por la Xunta: la dotación de un médico y un enfermero dedicados exclusivamente a emergencias en horario de 15.00 a 22.00 horas, de lunes a viernes, y la ampliación de 12 a 24 horas del servicio de la nueva ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) de enfermería.

La interpretación del Gobierno gallego contrasta con la del gobierno local de Moaña, en manos del BNG, la Mesa da Sanidade y el propio Paulo Ríos. En su réplica, el diputado nacionalista insistió en varias ocasiones en que el convenio recoge de forma expresa el regreso del PAC a la villa. «Una ambulancia no es un PAC», subrayó.

Fran G. Sas / Gonzalo Núñez

Integrantes de la Mesa da Sanidade y del gobierno local de Moaña, con Ana Pontón y Paulo Ríos (BNG) la tarde del miércoles en el Parlamento gallego. / | FdV

El propio conselleiro reconoció esa diferencia: «Una ambulancia no es un PAC, eso lo sé perfectamente», afirmó. No obstante, insistió en que la atención sanitaria está garantizada para la población moañesa. Además, acusó a quienes mantienen las protestas dominicales desde hace 240 semanas de «crear un clima de conflictividad» que, según advirtió, puede provocar que los profesionales se resistan a atender en el nuevo centro de salud.

El debate dejó momentos de tensión en el hemiciclo. Desde la bancada nacionalista se reprocharon al conselleiro unas risas durante una de las intervenciones, mientras que la Presidencia del Parlamento llamó al orden a Paulo Ríos cuando hablaba Gómez Caamaño.

Ríos exigió la dimisión del conselleiro, recordó la manifestación celebrada el domingo en Moaña, en la que más de 3.000 personas reclamaron la recuperación del PAC, y afirmó que «ya no caben más excusas». «Se le acabaron las mentiras y los engaños. Si no garantiza hoy la devolución del PAC, solo le queda dimitir», dijo. Gómez Caamaño respondió con rotundidad: «No voy a dimitir».

Durante su primera intervención, el diputado del BNG repasó lo que considera «incumplimientos y engaños» en torno a las urgencias de Moaña. Según recordó, primero se aseguró que el traslado a Cangas sería temporal, debido a la pandemia; después, que se acometerían reformas en la Casa do Mar para recuperar el servicio; y, posteriormente, que el PAC se ubicaría en el nuevo centro de salud.

Por su parte, el titular de Sanidade defendió que los 10 millones de euros invertidos en la construcción del nuevo centro de salud y en la reforma del consultorio de Domaio constituyen «la mayor inversión» realizada por un ejecutivo gallego en la sanidad moañesa. Según destacó, la nueva dotación permite contar con un centro «más flexible y funcional» que triplica la superficie sanitaria disponible en la villa. Gómez Caamaño recordó también que desde este lunes 45 profesionales de distintos departamentos prestan atención en el nuevo centro, que cuenta con una amplia cartera de servicios. «Son inversiones tangibles y comprobables», afirmó, antes de asegurar que «la Xunta cumple con los vecinos de Moaña» en materia sanitaria.

El conselleiro también cargó contra el BNG, al afirmar que «cada vez que la Xunta abre un nuevo centro de salud se le cae el discurso, porque se demuestra la apuesta por la sanidad pública». En ese contexto, aludió a la visita de la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, a Moaña el pasado lunes, de la que dijo que «fue a contar un cuento».

En sus intervenciones, Ríos respondió que Moaña, con cerca de 20.000 habitantes, llevaba años atendida en la Casa do Mar. «El centro de salud se construyó tras 26 años de demandas vecinales. ¿No pretenderá que le demos las gracias por ello?», cuestionó con ironía.

En la tribuna de invitados asistieron más de una decena de vecinos de Moaña, representantes de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública e integrantes del gobierno local, encabezados por la alcaldesa, Leticia Santos, que se desplazaron a Santiago para seguir el debate.