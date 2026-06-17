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La sala The Trooper de Cangas acoge este jueves al bluesman Matt Pascale & The Stomps

En el concierto, a las 22:00 horas, presentará su último trabajo "Home"

Matt Pascale.

Matt Pascale. / Fdv

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Manolo M.

La sala The Trooper de Cangas sigue con su cartelera de conciertos y este jueves, 18 de junio, acoge una de las citas internacionales más destacadas de su programación. De la mano de la promotora Lestrato Rock & Concertos, recibirá la visita de «Matt Pascale & The Stomps». Reconocido en el circuito musical como uno de los mejores bluesman del panorama europeo, el artista aterriza en O Morrazo con el objetivo de presentar en directo su último trabajo, que lleva por título «Home». Los asistentes podrán disfrutar de una velada marcada por el virtuosismo a la guitarra, el groove y la esencia más pura del blues y la música de raíces.

Para el concierto se cuenta con el apoyo de medios especializados como Buenacalle, CanedoRock, Guitar Calavera y Sin Pausa Magazine. La actuación comienza a las 22:00 horas. y las entradas , a 15 euros, se pueden adquirir físicamente en el propio pub o a través de la plataforma de venta online «woutick.es».

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