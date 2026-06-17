O Rompeolas
Con ritmos del mundo en el Auditorio de Cangas
Javier Manchado
La Escuela de Música Staccato de Cangas celebró ayer su festival de fin de curso con ritmos del mundo para demostrar que cada cultura une. Se bailó a ritmo de África, de Asia, de Europa, de América y de Oceanía demostrando los alumnos sus buenos dotes para seguir el compás. Todo un recital de alegría.
Las tres de Cangas; por la avenida de Ourense las vi venir
Parecía que iban de inspección. Por la avenida de Ourense las vi venir, con el «tumbao que tiene los guapos al caminar». La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) en el medio y flanqueada por la concejala de Obras, Sagrario Martínez (PSOE) por un lado y la concejal de Facenda, Xiana Abal (PSOE) por el otro. «Lentes oscuros para que no sepan que están mirando», porque era cierto, iban de inspección por esta avenida que tanto necesita una reforma integral. Las tres de Cangas. Faltaba la cuarta, Aurora Prieto, que estaba de inspección en O Hío.
Sospecha catastral
Por alguna razón insospechada, alguien está tratando de hacer creer a la población de Cangas que los recibos que están llegando a las casas que marcha la actualización catastral es cosa del Concello. Incluso se mencionó que para la poca subida que era el Concello no debería ni emitir los recibos porque no le compensaba. Ya ven cómo se puede tergiversar la realidad y echar culpas a quien no las tiene.
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