La presentación del monográfico sobre la actriz Josefina Blanco, mujer de Valle-Inclán, calienta motores para la Mostra de Teatro de Cangas

La Mostra de Teatro Cómico e Festivo (MITCFC) ya inunda con carteles el frente marítimo de Cangas en donde este fin de semana arranca su 43ª edición con los primeros espectáculos de calle, aunque el certamen ya calienta motores desde hace días. En el Auditorio municipal Xosé Manuel Pazos Varela hay abierta una exposición fotográfica de 40 años de la compañía local Teatro de Ningures y este viernes, en el marco del ciclo "Mulleres en acción" dentro de la programación de la Mostra, se presenta en la librería Wells de Cangas el tercer número de la revista «Publicación de Estudios sobre Valle-Inclán» de la asociación Foro Galicia e Valle Inclán, con un monográfico dedicado a la figura de la actriz y mujer del dramaturgo, Josefina Blanco (León, 1978_Cambados, 19 de noviembre de 1957), con traducción al gallego de Rocío Viéitez Ferro. La presentación será a las 18:00 horas y se contará con la presencia del profesor e investigador autor del monográfico y nieto de la actriz, Joaquín del Valle-Inclán Alsina; de la directora artística da Mostra, María Armesto; y del director do Museo Valle- Inclán de A Pobra do Caramiñal, Antonio González.

Josefina Blanco fue una actriz que ocupó un lugar destacado en la escena teatral española de finales del siglo XIX y comienzos del XX, una niña prodigio de los escenarios teatrales, visitaba al año hasta 24 capitales de provincia y realizaba entre tres y cuatro funciones diarias. Pero el nombre de Josefina Blanco, como el de otras mujeres en la historia, quedó difuminado por el éxito de su marido, Ramón María del Valle-Inclán, con quien tuvo seis hijos.

Josefina Blanco fue una mujer avanzada y pionera. Fue la primera mujer en divorciarse en España nada más aprobarse la ley en el año 1932, contando como abogada a Clara Campoamor. Tras su divorcio, volveríaen 1932 a esa vida teatral, pero la Guerra Civil truncó ese futuro. Gestionó todo el legado de Valle-Inclán a quien sobrevivió más de 20 años. Está enterrada en el cementerio de Santa Mariña de Cambados, una localidad que desde hace años le rinde tributo.

El boletín está promovido por el propio Foro Galicia e Valle-Inclán, una entidad que tiene su sede en el Museo Valle-Inclán de Pobra do Caramiñal. Se trata de un proyecto de interés integrador, surgido del empeño por la democratización de la investigación y conocimiento de la biografía, la genialdiad y obra literaria del escritor más internacional de Galicia como fue Ramón María del valle-Inclán. Con textos traducidos a no menos de 35 idiomas, su protagonismo y carácter internacional son producto son producto de un abierto intercambio de experiencias humanas y literarias que guardan especial relación con Galicia, más maceradas intelectualmente con el estímulo, aprendizaje y refuerzo de aquellas naciones en als que descubre y cultiva estilos e ideas que conforman su sentido del mundo, que se contempla a lo alrgo de su trayectoria y de sus páginas.

Noticias relacionadas

Primeras obras el sábado y el domingo

La Mostra de Teatro de Cangas se prolonga del 21 de junio al 5 de julio y acogerá 24 espectáculos repartidos en siete escenarios. Este aaño serán representadas por primeira vez ante el público en Cangas seis coproducións, 9 estrenos absolutos e siete estrenos en Galicia.El certamen se abre con espectáculos de calle. El sábado, en la alameda vella a las 20:00 horas la Federación Galega de Teatro Afeccionado (Fegatea) pone en escena tres piezas cortas de O Trasno Teatro con "Daquelas conversas", Teatro das Aras con "Un apartamento con vistas" y Teatro Escoitade con "Barullo". El domingo, también en la Alameda vella y a la misma hora, Teatro de Ningures estrena "O buscador de illas", con Lois Soaxe, carlota Rosón y Martín Blanco, dirigidos por Salvador del Río. Se trata de una creación colectiva a partir de una idea de Lois Soaxe. En la obra, un barco con un único tripulante navega en busca de las islas que se están inundando por el aumento del nivel del mar, sin que nadie parezca percatarse, sin que nadie haga nada por evitarlo. El pregón de la Mostra, a cargo de la directora y Premio Ojo Crítico de Teatro 2019, Noemí Rodríguez, será el miércoles cuando comienza la programación de sala con la representación de "El mejor espectáculo del mundo...demomento", de Zanguando Teatro, de Euskadi.