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Sanidad de Moaña

Leticia Santos: «El conselleiro nos faltó al respeto y, si no dimite, Rueda debería destituirlo»

Alude al momento en el que Gómez Caamaño se rio en el debate sobre el PAC de Moaña

Santos interviene en la manifestación del domingo.

Santos interviene en la manifestación del domingo. / Gonzalo Núñez

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REDACCIÓN

Moaña

El ambiente alrededor de la sanidad de Moaña está cada vez más caldeado y la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, mostró el enfado del gobierno local y del grupo de vecinos de la Plataforma da Sanidade que acudieron al debate de este miércoles sobre la demanda del BNG del regreso del Punto de Atención Continuada a la villa.

Aludió, concretamente, al momento en el que el conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño, se rio durante el debate y lo interpretó de forma muy dura. «No consiento que nadie le falte al respeto a los vecinos de Moaña y el Conselleiro se rio de todos nosotros», aseguró. Le acusa de «faltar al respeto, además de incumplir la palabra y el convenio firmado en su momento». La nacionalista lo considera «absolutamente intolerable, si él no dimite el señor Rueda debería destituirlo». Apela al PP de Moaña: «¿Le va a volver a aplaudir?».

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