Leticia Santos: «El conselleiro nos faltó al respeto y, si no dimite, Rueda debería destituirlo»

El ambiente alrededor de la sanidad de Moaña está cada vez más caldeado y la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, mostró el enfado del gobierno local y del grupo de vecinos de la Plataforma da Sanidade que acudieron al debate de este miércoles sobre la demanda del BNG del regreso del Punto de Atención Continuada a la villa.

Aludió, concretamente, al momento en el que el conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño, se rio durante el debate y lo interpretó de forma muy dura. «No consiento que nadie le falte al respeto a los vecinos de Moaña y el Conselleiro se rio de todos nosotros», aseguró. Le acusa de «faltar al respeto, además de incumplir la palabra y el convenio firmado en su momento». La nacionalista lo considera «absolutamente intolerable, si él no dimite el señor Rueda debería destituirlo». Apela al PP de Moaña: «¿Le va a volver a aplaudir?».