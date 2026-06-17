La danza de Maite Quiñones eleva el Auditorio de Cangas

El fin de curso supone que la gran mayoría del alumnado de las enseñanzas escénicas demuestren sus habilidades y uno de los festivales más esperados en este mes de junio es el de la Escuela de danza Maite Quiñones de Cangas. Será este sábado día 20, a las 20:00 horas, en el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela. En el festival participarán como siempre todo el alumnado, desde los 4 años hasta el grupo de adultas.

Tendrá una duración de una hora y media y consta de diferentes coreografías clásicas de repertorio con extractos del ballet «Giselle» adaptados o «Who cares» de Balanchine; neoclásicas e incluso de los musicales «Chicago» y «Cats».

La asistencia al festival es a través de invitación y se puede retirar en la misma escuela hasta este jueves o en la taquilla del propio auditorio municipal de Cangas el mismo día de la actuación.

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