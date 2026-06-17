Cultura
Cuentacuentos sobre José Suárez y charla este jueves sobre la serie «Mariñeiros»
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Bueu
La Concellería de Cultura de Bueu celebra esta semana los actos centrales del «Ano José Suárez». Este jueves habrá una charla con Xosé Luís Suárez Canal y Manuel Sendón, comisarios de la exposición «Mariñeiros», sobre la importancia de este trabajo en la vida y obra del fotógrafo ourensano. Será en el Centro Social do Mar a partir de las 19.00 horas.
La jornada de este miércoles contó con un cuentacuentos musicado e ilustrado sobre José Suárez a cargo del Colectivo Xurelo.
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