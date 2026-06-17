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Cuentacuentos sobre José Suárez y charla este jueves sobre la serie «Mariñeiros»

El cuentacuentos sobre José Suárez, este miércoles, en la sala Domínguez Búa con el Colectivo Xurelo.

El cuentacuentos sobre José Suárez, este miércoles, en la sala Domínguez Búa con el Colectivo Xurelo. / Fdv

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David García

Bueu

La Concellería de Cultura de Bueu celebra esta semana los actos centrales del «Ano José Suárez». Este jueves habrá una charla con Xosé Luís Suárez Canal y Manuel Sendón, comisarios de la exposición «Mariñeiros», sobre la importancia de este trabajo en la vida y obra del fotógrafo ourensano. Será en el Centro Social do Mar a partir de las 19.00 horas.

La jornada de este miércoles contó con un cuentacuentos musicado e ilustrado sobre José Suárez a cargo del Colectivo Xurelo.

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