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Plan + Provincia en Bueu

El Concello licita la obra de mejora del vial entre Loureiro y Castiñáns

El proyecto está presupuestado en más de 141.500 euros

La intersección del vial entre Loureiro y Castiñáns, en Bueu, que arranca desde la PO-551.

La intersección del vial entre Loureiro y Castiñáns, en Bueu, que arranca desde la PO-551. / Gonzalo Núñez 

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David García

Bueu

El proceso de licitación para acometer el proyecto de mejora del vial entre Loureiro y Castiñáns, en Bueu, ya está en marcha. Este miércoles se firmó la resolución para poner en marcha el expediente de contratación de una obra presupuestada en más de 141.500 euros, que se financian con cargo al Plan +Provincia 2025.

La memoria justificativa expone que este camino cuenta con un pavimento de hormigón y asfalto en «mal estado»; carece de las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales; y que la iluminación pública resulta escasa, además de contar con aceras estrechas.

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El proyecto que se licita ahora promueve la reurbanización completa del vial y dotarlo de los servicios básicos. El camino comienza a la altura del punto kilométrico 10+150 de la PO-551, por lo que previamente fue necesario obtener autorización por parte de la Axencia de Infraestruturas de Galicia (AXI), que es la titular de esta carretera.

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