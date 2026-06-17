Plan + Provincia en Bueu
El Concello licita la obra de mejora del vial entre Loureiro y Castiñáns
El proyecto está presupuestado en más de 141.500 euros
El proceso de licitación para acometer el proyecto de mejora del vial entre Loureiro y Castiñáns, en Bueu, ya está en marcha. Este miércoles se firmó la resolución para poner en marcha el expediente de contratación de una obra presupuestada en más de 141.500 euros, que se financian con cargo al Plan +Provincia 2025.
La memoria justificativa expone que este camino cuenta con un pavimento de hormigón y asfalto en «mal estado»; carece de las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales; y que la iluminación pública resulta escasa, además de contar con aceras estrechas.
El proyecto que se licita ahora promueve la reurbanización completa del vial y dotarlo de los servicios básicos. El camino comienza a la altura del punto kilométrico 10+150 de la PO-551, por lo que previamente fue necesario obtener autorización por parte de la Axencia de Infraestruturas de Galicia (AXI), que es la titular de esta carretera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Huida temeraria en Moaña: un conductor circula por dirección prohibida a más de 110 km/h para evitar un control e intenta sacar de la carretera a la Policía Local
- Un mercado artesanal y de proximidad en Cangas donde la buena compra está asegurada
- Los topógrafos gallegos se citan en Aldán para ver 'más allá de las olas
- El IES María Soliño acude con 11 alumnos al acto de homenaje a los mejores expedientes de Galicia de acceso a la Universidad
- Vecinos y Protección Civil de Moaña reclaman ayuda para rescatar un gato de la chimenea de humos de un garaje
- Exalumnos de la escuela unitaria de Seixo, en Darbo, mantienen viva la tradición de reunirse en una comida
- A Rúa, un colegio de cine
- Las mejores notas de la PAU en O Morrazo: «Eran más duras las pruebas del instituto»