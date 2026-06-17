El Concello investiga el origen de la contaminación por hidrocarburos de lavadero de A Regueira ante la falta de informes por escrito de la UTE y de la Diputación

El Concello de Cangas dirime responsabilidades en A Regueira y Noria. Con los problemas resueltos y la llegada de las facturas, el gobierno local quiere saber quién o quiénes fueron los responsables de la contaminación de lavadero de A Regueira y de las inundaciones del garaje del edificio Noria 4, que estuvo durante meses inundado, con máquinas achicando agua que se trasladaba de una forma irregular al río Bouzós.

Según manifestaron miembros del gobierno local, la Diputación Provincial afirma que tiene informes técnicos que descarta su responsabilidad en la contaminación del lavadero de A Regueira, en A Madalena, sin embargo, Seproma confirma que el vertido del lavadero procede las obras del vía de A Madalena. Seprona trasladó los hechos a la Consellería de Medio Ambiente, por si eran constitutivos de delito, pero no se pronunció.

Seprona dictaminó que la empresa que realizó los trabajos para la Diputación procedió al acopio de tierras sin tener en cuenta las condiciones meteorológicas. Asegura en su atestado que la patrulla pudo concluir que el vertido estuvo provocado por las obras de acondicionamiento del vial que une A Madalena con Herbello. El gobierno local quiere copia de esos informes que la Diputación dice que tiene y también se le piensa requerir informes a la Axencia Galega de Infraestructuras, para determinar si el mantenimiento de la conexión pluvial pudo tener la culpa o no.

Y no se salva de ello la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas. La empresa también dice que tiene informes que desmontan cualquier acusación contra ella, pero el gobierno local pide que los presente. En este sentido, el gobierno local mantuvieron ayer una reunión con directivos de la concesionaria, en donde se habló también de la obligación que tiene de reparar bien el asfaltado después de una avería en la red, no parcheando la vía. La concesionaria alega falta de suministro.

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El gobierno local también solicitará informes a la UTE, Comunidades Morrazo y vecinos de Noria 4, para determinar la responsabilidad de las inundaciones del parking de Noria 4. Es cierto que después de que actuó la concesionaria las inundaciones se terminaron, pero también que coincidió con el final de la época fuerte de las lluvias de invierno.