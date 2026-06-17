Cangas con orgullo
El Concello celebra con diversos actos la diversidad
El Concello de Cangas, en el marco da la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ promueve un programa de actividades orientado a visibilizar la diversidad afectivo-sexual y de género, la sensibilización social y la promoción de los valores de igualdad, respeto y convivencia. La programación combina actividades, culturales, divulgativas y de participación social dirigidas a la ciudadanía, fomentando la creación de espacios de encuentro y reflexión alrededor de la realidad de las personas LGTBIQ+. Los objetivos son visibilizar la diversidad afectivo-sexual y de género, promover valores de respeto, igualdad y no discriminación, favorecer espacios de encuentro, diálogo y reflexión, implicar al tejido social, cultura y económico local en la celebración del Mes del Orgullo., así como contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva, diversa y respetuosa con los derechos humanos.
El acto institucional de apertura del mes del orgullo será el izado y colocación de la bandera arcoíris en el balcón del Concello de Cangas, símbolo del compromiso municipal con la igualdad y diversidad y los derechos de las personas LGTBIQ+. También se encenderá en el consistorio las luces con los colores de la mencionada bandera. Estos actos tendrán lugar el domingo, 28 de agosto. A las 12 horas habrá concentración y lectura del manifiesto, que se celebrará en la Alameda Vella y media hora más tarde tendrá lugar una mesa redonda: "Cangas con orgullo: diversidad, memoria y futuro. Para las 13.15 horas está preparada una sesión vermú. Habrá también espectáculos, como el que pone en marcha la compañía de teatro VACAburra, bajo el título de "Metodoloxías carroñeras para corpos invertidos", o "Cariño Malo", un espectáculo teatral que programa la Mostra de Teatro de Cangas.
La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, mandó pintar con los colores del arcoiris varios bancos del paseo marítimo de Rodeira y, después de varios, años se consiguió volver a pintar con esos mismos colores la rampa que llega a la avenida de Bueu desde la calle Fomento. El gobierno local se vuelca en este Mes del Orgullo y, además de este programa oficial, se desarrollaran otros actos que todavía se están preparando.
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