Bueu tramita 43 hogueras de San Xoán y la de la playa de Banda do Río queda en el aire

El Concello de Bueu recibió más de 43 solicitudes de permisos para hogueras en la noche de San Xoán, la inmensa mayoría en fincas privadas y solo una en terrenos públicos, en el parque de Xexide. Una de las celebraciones que ahora mismo queda en el aire es la que pretendía organizar el propio consistorio en el arenal de Banda do Río. Este jueves finaliza el periodo de exposición pública de la modificación de la ordenanza de playas y se ha registrado al menos un escrito de «suxestións», presentado por el grupo municipal del PP.

Esta circunstancia obligaría a los servicios técnicos municipales a elaborar el correspondiente informe, tratar las aportaciones en comisión informativa para su estimación o desestimación y, finalmente, la aprobación definitiva por parte del pleno. Ese proceso es imposible que se pueda culminar antes del próximo martes, pero desde el gobierno local de Bueu no descartan que se pueda buscar una alternativa para organizar esa hoguera en el arenal urbano del municipio.

El escrito presentado por el PP «valora positivamente» la actualización de la ordenanza municipal de playas, pero considera «conveniente» completarla con la incorporación de medidas que «contribúan a garantir unha mellor convivencia, unha maior seguridade xurídica» y una adecuada conservación y limpieza de los arenales.

La primera de las sugerencias formuladas por el PP se refiere a la dotación de medios municipales para facilitar que los usuarios de las playas cumplan con las obligaciones de limpieza. La ordenanza incorpora un artículo en el que se establece que los propietarios de animales de compañía están obligados a recoger y retirar los excrementos de sus mascotas e incluso, si fuese necesario, a limpiar la vía pública. La portavoz del PP, Elena Estévez, propone incorporar un párrafo adicional en el que se recoja que el Concello «promoverá a instalación e mantemento de papeleiras, dispensadores de bolsas e demais elementos destinados á recollida de excrementos animais nosn accesos ás praias e nos puntos que se consideren máis adecuados para facilitar o cumprimento das obrigas establecidas neste artigo».

Una de las novedades que incluye la ordenanza es precisamente la regulación del acceso a los arenales con animales de compañía ya que en estos momentos está prohibido, con indepencia de la época del año. El nuevo texto permite acudir sin restricciones del 16 de septiembre al 14 de junio y entre el 15 de junio y el 15 de septiembre establece un horario, de 21.00 a 8.00 horas. En todo caso, durante el verano no se permitirá acudir con mascotas a las playas de bandera azul en ninguna franja horaria. Desde el PP proponen incorporar al nuevo reglamento municipal un apartado en el que se fije que el Concello de Bueu «instalará ou promoverá a instalación de paneis informativos nos accesos ás praias nos que se indiquen, de forma visible e comprensible, os horarios autorizados para o acceso dos animais, as limitacións existentes e as obrigas básicas» para sus propietarios.

La última de las aportaciones del PP se refiere al control y seguridad de los animales. Elena Estévez plantea reforzar el redactado del artículo 15 para «evitar interpretacións contraditorias e reforzar a convivencia». En concreto insta a especificar que «os animais deberán permanecer en todo momento baixo o control efectivo da persoa responsable» y que «en particular deberán cumprirse as obrigas relativas ao uso de correa, bozal ou calquera outra medida de control que resulte esixible».

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La nueva ordenanza aprobada inicialmente en pleno incluye un apartado sobre las hogueras, que establece que: «Queda prohibido facer lume e directamente no chan da praia, area, pedras ou rocas. Agás naquelas datas que por especial significación se autoricen expresamente por parte do Concello de Bueu ou polos organismos competentes». Una circunstancia excepcional que desde el gobierno local ya adelantaron que solo se permitiría en Banda do Río en la fecha de San Xoán puesto que es el único arenal que cumple con las distancias de seguridad exigidas con respecto a viviendas y masas arbóreas.