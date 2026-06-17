Cuatro bancos ofertan al préstamo del auditorio de Moaña, que inicia la licitación de sus obras en julio

Cuatro entidades financieras han presentado ofertas para el préstamo de 7.371.569,93 euros que el Concello de Moaña solicitará con el fin de construir el edificio que acogerá el futuro auditorio municipal, dependencias como el archivo y 10 viviendas destinadas a alquiler social. Las entidades que concurren son Abanca, BBVA, Kutxabank y Sabadell. Dos de ellas figuran entre los cuatro bancos a los que el Concello invitó formalmente por carta, con el objetivo de dar prioridad a las entidades que mantienen oficinas abiertas en la villa y prestan servicio directo a los vecinos. Las otras dos, Kutxabank y Sabadell, no cuentan con oficina en la localidad y se presentaron tras la publicación de la oferta en la plataforma de contratos.

Una vez conocidas las propuestas, la tesorera municipal elaborará un informe para clasificar las ofertas. Este lunes por la mañana se reunirá la comisión de valoración, que será la encargada de formular la propuesta formal de adjudicación.

La intención del gobierno local es incluir en el orden del día del pleno ordinario de julio tanto la adjudicación del crédito como el inicio del proceso de licitación de la obra. El objetivo es acelerar este verano los trámites para que los trabajos puedan comenzar sobre el terreno antes de final de año.

A la hora de elegir la entidad con la que se formalizará la operación, el criterio principal será la menor carga de intereses para la administración local. La previsión es que la vida media del préstamo sea de 15 años, incluyendo los dos primeros de carencia. Durante la construcción del inmueble solo se abonarán intereses y, posteriormente, se amortizará el capital mediante pagos trimestrales, una vez que la infraestructura cultural entre en servicio.

El proyecto del auditorio contempla un plazo de ejecución de 18 meses desde el inicio de las obras. El inmueble se levantará en terrenos municipales del ámbito de Sisalde. La dotación cultural, situada en las plantas bajas del edificio, quedará completamente equipada para poder utilizarse inmediatamente después de su inauguración. El auditorio contará con equipos de sonido e iluminación, acceso directo al escenario y un montacargas trasero. Dispondrá además de cinco camerinos, una sala de espera y un despacho de dirección. El escenario tendrá unas dimensiones de 12 por 10 metros y, entre el patio de butacas y el anfiteatro, el recinto sumará 395 localidades.