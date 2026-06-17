Vigésimo aniversario
El almirante Santiago Bolíbar será el pregonero de la Festa do Tinta Femia de Cela
El militar, ya retirado, fue comandante del buque escuela «Juan Sebastián Elcano»
La Festa do Tinta Femia de Cela alcanza este año su vigésima edición, que se celebrará del 3 al 5 de julio y que contará con el almirante Santiago Bolíbar Piñeiro como pregonero. El militar, ya retirado, nació en Pontevedra pero tiene estrechos vínculos con Bueu.
La fiesta de este año volverá a comenzar con una ruta guiada con la Fundación Legar, el viernes 3 de julio a las 18.30 horas, para explorar la vinculación entre la viticultura y la música tradicional. La apertura de los puestos situados en el recinto del Eirado de Cela será a partir de las 19.00 horas y la programación del primer día se completará con una actuación musical a cargo del grupo de música y baile tradicional Retrouso, de la propia parroquia de Cela.
El pregón oficial de la vigésima edición del tinta femia de Cela será el sábado a mediodía. La recepción a las autoridades se prevé a las 12.30 horas y el discurso del almirante Santiago Bolíbar Piñeiro será a las 13.00 horas. El militar fue profesor en la Escuela Naval de Marín; fue comandante del «Juan Sebastián Elcano» y bajo su mando se efectuó septuagésimo quinto crucero de instrucción; constituyó la décima vuelta al mundo del buque escuela durante nueve meses y medio; y, entre otras distinciones, es caballero de la Legión de Honor francesa y cuenta con las condecoraciones de la Gran Cruz al Mérito Naval y la Gran Cruz de San Hermenegildo.
La programación del sábado culminará con una actuación musical a cargo del grupo Cantadela de Meiro.
Para la jornada dominical del 5 de julio quedará la animación de la charanga Os Jalácticos, a partir de las 12.00 horas, y la cata a ciegas para otorgar los premios entre los cosecheros participantes. A partir de las 16.00 horas habrá nuevas actuaciones musicales con Cantos de Taberna, Trécolas e Pelica de Can. La Festa do Tinta Femia se cerrará a partir de las 20.30 horas con la entrega de las distinciones a los viticultores y con el sorteo de premios.
El cartel de la vigésima edición ha sido diseñado por el artista José María Barreiro, afincado en la parroquia de Cela, y con motivo de este aniversario la Asociación de Viticultores de Bueu y el Concello impulsan la declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia para este evento alrededor de la cultura y tradición vitivinícola. n
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