El PP exige al Catastro que anule las cuotas de cuatro años de atrasos que los cangueses tienen que pagar con la nueva valoración

El PP entra de lleno en el conflicto que el Catastro trae de nuevo a Cangas. Pide que se anulen los recibos atrasados de cuatro años en este proceso de procedimiento simplificado de valoración catastral que comenzó en 2016 (los otros 6 años no se pueden pasar porque prescribieron) y que afecta a 3.500 cangueses, que se enteraron de golpe de este cambio de clasificación de sus propiedades. Para el PP se trata de una regularización encubierta y considera que alguien debe explicar la razón por la que no se pasaron los recibos en su debido tiempo y ahora se quieren pasar al cobro los últimos cuatro años juntos. También indica que no sollo hay un cambio en la clasificación del suelo, sino también en la construcción. Muchos afectados piensa, de forma equivocada, que este procedimiento supone un cambio de clasificación del suelo en planeamiento urbanístico. "Se trata de una actualización del suelo y construcción de la ordenanza 1", manifiesta Soliño que asegura que el PP está totalmente en contra de que se pasen al cobro los atrasos. También anuncia que va a ofrecer información a todos los vecinos que la precisen en el marco de las reuniones que mantiene de forma regular en las parroquias.

El PP afirma que se trata de un golpe directo al bolsillo de las familias canguesas. "Este departamento estatal, al cambiar la naturaleza del suelo, de rústico a urbano, está cambiando indirectamente o que las personas afectadas van a pagar de IBI, un gravamen municipal. El PP denuncia que el Catastro, bajo la cobertura del Ministerio de Facenda, realiza un ejercicio de "cinismo intolerable". El PP afirma que mientras que el Catastro hace el trabajo sucio, el tripartito cangués (BNG, PSOE y EU) se frota las manos aguardando los ingresos extras a cota de las familias. Esta impresión que determinado miembros del PP tienen del conflicto está lejos de la realidad.

Hay que recordar que la alcaldesa Araceli Gestido ya anunció la semana pasada la convocatoria de un proceso de información pública para que los vecinos estuvieran informados. Habló de una reunión en el salón de sesiones de Cangas y el tripartito siempre se mostró a favorable a que Catastro no cobrar los años de retraso, incluso se solicitó una reunión con la jefa provincial de Catastro. Así que existe total coincidencia de posiciones. Ni BNG, ni PSOE, ni EU está pensando en los ingresos. De hecho, ayer se estaban confrontando las agendas para determinar una recha de reunión. Es obligación del gobierno fijar lo más pronto posible esta fecha y también la de convocar la reunión en el salón de plenos del Concello de Cangas.

Noticias relacionadas

Eso sí, el PP detectó unas graves irregularidades detectadas, tanto en las fechas de construcción como en la valoración de las edificaciones, muchas de ellas basadas hoy en los datos obsoletos de 1986.