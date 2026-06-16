La piscina de Bueu supera los 245 abonados en apenas 15 días y la ordenanza fiscal no recibe alegaciones

La piscina municipal y centro deportivo de As Lagoas acaba de cumplir sus primeros 15 días de apertura con el nuevo modelo de gestión. La empresa Viraxes, que ganó el concurso público convocado por el Concello de Bueu, se encarga desde el 1 de junio de las instalaciones y durante este mes aún mantiene la oferta de «puertas abiertas», a la espera de que en los próximos días se publique definitivamente la ordenanza fiscal. Una circunstancia que no impide que ya se puedan tramitar las solicitudes para cualquiera de las modalidades de abono, que registran un buen ritmo. En estos momentos hay 245 inscritos: 111 a través de abonos individuales y 43 abonos familiares, en los que se incluyen un total de 134 personas.

La implantación efectiva del contrato de gestión pondrá fin en los próximos días al periodo transitorio de uso gratuito, que iba a ser de unos meses y que finalmente se prolongó cinco años debido a los retrasos en la licitación del servicio. La ordenanza fiscal, que se aprobó a finales del mes de abril en pleno, concluyó su periodo de exposición pública sin que se registrasen alegaciones y en los próximos días se publicará definitivamente para su entrada en vigor.

Con la entrada de la empresa Viraxes y la equipación de las salas del gimnasio también se ponen en marcha desde ya una serie de actividades dirigidas para este verano, que son de carácter gratuito para los abonados. Y a partir del 1 de julio se prevé que comiencen los cursos de natación, dirigidos tanto a menores (de 3 a 14 años) como a adultos (a partir de 15 años).

La previsión es que en los próximos días se concreten los horarios, que serán de mañana y tarde, y que incluirán dos sesiones semanales. Una oferta que se complementará con sesiones específicas dirigidas a bebés (menores de 3 años) y para embarazadas, que serán una vez a la semana. Estos cursos no ocuparán todas las calles del vaso de la piscina, que mantendrá pistas libres para las personas que acudan a realizar nado libre.

Usuarios en una de las salas del gimnasio de Bueu, en el edificio de la piscina, durante la jornada de este martes. / Gonzalo Núñez

Los horarios para los meses de julio y agosto estarán adaptados a la temporada de verano y a partir de septiembre arrancará la nueva programación, con un modelo similar al de un año escolar. Las actividades dirigidas que comenzaron este lunes en las salas del gimnasio tienen carácter gratuito para los abonados, mientras que los cursos de natación serán de pago y con un importe más reducido para las personas con abono.

Actividades dirigidas en el gimnasio

Las actividades dirigidas que se desarrollan desde esta semana están repartidas de la siguiente manera. Los lunes de 9.00 a 9.45 horas habrá pilates, de 10.00 a 10.45 horas acondicionamiento y para cerrar la mañana, de 11.00 a 11.45 horas, «aquagym». En horario de tarde se ofrecerán sesiones de mantenimiento, de 19.30 a 20.15 horas; y de GAP [una rutina de ejercicios de glúteos, abdomen y piernas] de 20.30 a 21.15 horas.

Los martes en horario matinal habrá mantenimiento y GAP, de 9.00 a 9.45 horas y de 10.00 a 10.45 horas respectivamente; y por la tarde pilates y tonificación, de 19.30 a 20.15 horas y de 20.30 a 21.15 horas.

Los miércoles por la mañana se ofrecerá de nuevo tonificación y pilates, de 9.00 a 9.45 horas y de 10.00 a 10.45 horas respectivamente; y por la tarde «aquagym» y acondicionamiento, de 19.30 a 20.15 horas y de 20.30 a 21.15 horas.

Los jueves en horario de mañana habrá «aquagym» y acondicionamiento de 9.00 a 9.45 horas y de 10.00 a 10.45 horas respectivamente; y por la tarde pilates y tonificación, de 19.30 a 20.15 horas y de 20.30 a 21.15 horas respectivamente.

Finalmente, los viernes las actividades dirigidas del verano se concentrarán por la mañana: de 9.00 a 9.45 horas pilates; de 10.00 a 10.45 horas GAP; y de 11.00 a 11.45 horas mantenimiento.

Una de las sesiones de GAP para abonados en las salas del gimnasio de la piscina de Bueu en As Lagoas. / Gonzalo Núñez

La piscina y centro deportivo de As Lagoas cuenta de momento con un director, cuatro monitores multidisciplinares que se encargarán de las actividades dirigidas y de los cursos de natación, y dos personas para la recepción. El horario de apertura es de 7.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 22.00 horas y durante el fin de semana abre sábados y domingos en horario matinal, de 9.30 a 13.30 horas.

En las salas del centro deportivo de la piscina también se imparten las clases de gimnasia de mantenimiento que organiza directamente el Concello de Bueu, que están a punto de concluir el actual curso. Unas sesiones que en días de buen tiempo como este martes se trasladan al exterior, aprovechando el espacio y el suelo acolchado de la fachada.