Lembranzas, una película con mucho oficio

Lembranzas, una película de oficio. Los alumnos de 6º de Primaria del CEIP de A Rúa presentaron este martes en el Auditorio de Cangas, la película «Lembranzas», estrenada ya en la Filmoteca de Galicia, en A Coruña. Habla de oficio del mejillón, a través del retrato de tres abuelos de los niños, que cuenta sus vivencias en los cocederos de Celso Carballo y de Arbones.

El PP de Moaña, esperando la inspiración

El PP de Moaña pasa esos días que el Nuevo Testamento relata «Los hechos de los Apóstoles». Está esperando a que baje en forma de paloma el Espíritu Santo y los llene de fuerza para predicar la palabra. De ahí la tardanza en reaccionar. Aún no tienen esa valentía que adquirieron los Apóstoles, están todavía en la fase de inseguridad en la creencia y siempre con la aspiración de que se perpetre un milagro y aparezca el PAC. De otra forma, el PP de Moaña lo tiene muy duro, durísimo para remontar en las elecciones. Dicen los mandamases del PP local que hablarán el fin de semana, que es mejor, porque la gente en la playa lee.

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¿La jubilación política de Eugenio González?

Quien está ya pensando en la jubilación política es el concejal del PSOE, Eugenio González. Está haciendo ya la mudanza, aunque eso no le impide estar al pie de obra en el campo de fútbol de Morrazo ni en el pabellón de O Gatañal. Es su legado como concejal de Deportes, con el permiso del BNG y EU. Pero su jubilación política hay muy poca gente que se lo cree.