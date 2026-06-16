Gobierno y PP irán de la mano para exigir a Catastro que anule los recibos atrasados de la actualización del catastro

El gobierno local de Cangas ( BNG, PSOE y EU) y el principal partido de la oposición, el Partido Popular están dispuestos a unar fuerzas para conseguir que Catastro anule los recibos atrasados de los últimos cuatro años como consecuencia de la actualización catastral, que afecta a 3.500 inmuebles. Tras la junta de portavoces de ayer previa a la celebración del pleno ordinario, el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG) y el portavoz en materia de Urbanismo del Partido Popular, Rafael Soliño, mantuvieron un encuentro informal donde coincidieron en la línea estratégica que tiene que seguir el Concello de Cangas para evitar el cobro de los citados atrasos. Las dos partes coincidieron en que Catastro no pasó los recibos antes por la razón que fuese, pero que los contribuyentes estuvieron pagando el recibo que llegaba desde el citado organismo, que era el de rústica. Ven lógico que estas propiedades afectadas pasen a tener la consideración de fincas urbanas y pagar por su nuevo valor catastral, pero no aceptan los atrasos, algo de lo que consideran no son responsables los vecinos de Cangas.

La actualización catastral se realiza cada diez años y los cambios que se suceden ahora proceden de la realizada en el año 2016. Catastro actúa antes en aquellos municipios donde hay un Plan General hecho, de ahí que ni en Bueu ni en Moaña se estén viviendo este tipo de episodios con los atrasos. El organismo entiende que durante los últimos diez años los vecinos se beneficiaron porque no estuvieron pagando por el verdadero valor catastral y que de esos 10 años solo puede reclamar cuatro, porque los demás están prescritos. Tambien la ley señala que el contribuyente pude darse de alta en el catastro de urbana presentando la documentación que se exige.

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La alcaldesa de Cangas ya habló con varios técnicos de Catastro para que informen a los vecinos afectados en una reunión en el salón de plenos del Concello de Cangas. Sin embargo, esta iniciativa de la regidora local se antoja imposible. Según manifestó, los técnicos de Catastro están dispuestos a hablar con gobierno local y oposición municipal y trasladar toda la información relacionada con esta actualización, pero en ningún caso están dispuestos a enfrentarse a una reunión multitudinaria en un salón de plenos, que tampoco es su labor. Así que la regidora continuaba la búsqueda de técnicos capaces de explicar la actualización, que bien podrían ser de la propia administración municipal.