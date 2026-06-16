Facultativos del nuevo centro de salud de Moaña y del área de Vigo cubrirán las urgencias de tarde en Sisalde

El nuevo centro de salud de Moaña en Sisalde empezó a funcionar este martes a pleno rendimiento poniendo en marcha las consultas ordinarias o programadas, que estuvieron paralizadas los días 12 y 15 para realizar el traslado de las dependencias desde la Casa do Mar. Aunque el nuevo centro abrió el lunes 15 sólo lo hizo para la atención de casos urgentes, por lo que el día de hoy fue la prueba de fuego. El centro sigue funcionando con cajas por el medio de los pasillos y técnicos instalando, pero ayer ya había colas de pacientes ante el mostrador y las puertas de las consultas se abrían y cerraban para mandar pasar a los pacientes. En la última planta de fisioterapia también trabajaban, con un profesional de mañana y otro de tarde, a la espera de que llegue el tercero comprometido. Los comentarios en este día fueron los mismos que en la apertura, satisfechos con el edificio, su luminosidad y vistas al mar, pero preocupados con las urgencias, ya que el Punto de Atención Continuada (PAC) no se ha recuperado y sigue en Cangas desde la pandemia en 2020. No creen que la ambulanbcia 24 horas en la puerta de Sisalde reemplace a un PAC.

Hay que recordar que como alternativa a esta falta de PAC, la Consellería de Sanidad estableció un sistema de urgencias consistente en un equipo compuesto por un facultativo y enfermería en horario de 15:00 a 22:00 horas, pero sólo de lunes a viernes. Desde Sanidade confirman que las urgencias serán atendidas por facultativos del área sanitaria de Vigo, tanto del propio centro de salud como de otros del área.

En cuanto a las consultas, para ayer estaban agendadas 430, repartidas tanto en horario de mañana como de tarde, entre los 11 facultativos, de los que 9 están en turno de mañana y 2 de tarde.

Sala de fisioterapia en el nuevo centro de salud. / Fdv

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, califica de "trampa" lo que ha hecho la Consellería de Sanidad con las urgencias en el nuevo centro de salud y recuerda que Moaña dispone de un turno de tarde con 5 médicos, cuando hasta ahora sólo estaban cubiertas tres plazas y asegura que peor aún se ponen las cosas si Sanidade confirma que sólo hay dos médicos de tarde. Insiste en que con la apertura que ha hecho Sanidad, el nuevo centro está "con la mitad de lo que nos toca que sería 5 médicos de tarde más otro para las urgencias".Entiende y reprocha que este modelo de urgencias vaya a ser cubierto con prolongaciones de jornada de los médicos.

Precisamente este miércoles, el diputado del BNG, Paulo Ríos preguntará en el pleno del Parlamento al conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, sobre la situación del PAC de Moaña y la obligación de cumplir con el convenio de construcción del nuevo centro que incluía la apertura con Punto de Atención Continuada de urgencias y no esta otra alternativa implementada por la Xunta.

Crecen las críticas al PP

Mientras tanto siguen creciendo las críticas a la postura del grupo municipal del PP y su portavoz, Alfonso Piñeiro, que siempre había insistido en que Moaña abriría su centro con urgencias, entendidas como PAC, pero finalmente no ha sido así. PIñeiro sigue sin hacer una valoración al respecto y asegura que ya emitirá una nota en fin de semana, aunque exconcejales del partido recuerdan el compromiso que había, desvelado por el anterior portavoz, Javier Carro, que dimitió en abril del año pasado, de presentar todos la renuncia si Sisalde abría sin urgencias. Entre esas voces críticas está la del exconcejal José Juncal Gallego, que se dio de baja en el partido en 2019 y que suele acudir a las manifestaciones `para reclamar la urgencias, acudió a la manifestación del domingo y a la concentración silenciosa ante el centro de salud este pasado lunes. Considera que el PP de Moaña no tiene vergüenza y que en su caso hubiera dimitido en el minuto uno: "Parece que no son de Moaña".

Trabajadores del ISM en las oficinas en la Casa do Mar de Moaña. / Fdv

Casa do Mar, sólo con el ISM

Y mientras el nuevo centro de salud de Sisalde se llena, la Casa do Mar, que acogió en las últimas décadas el centro de salud, se vacía. Sólo quedan las oficinas del Instituto Social de la Marina (ISM) en una parte de la planta baja. El ISM ya había cedido al Sergas buena parte del edificio para el centro de salud, que ocupaba parte de su planta baja y toda la superior.

La cafetería de la Casa do mar sigue cerrada desde hace varios años. / Fdv

La cafetería sigue cerrada desde que hace varios años se retiró la concesión a la persona que era titular y también la estancia de la biblioteca. La alcaldesa reconoce que ya presentaron un escrito al ISM para hacer uso de esta casa, que en su momento le contestó que la tenía asignada al Sergas y que está a la espera de una nueva respuesta ahora que el centro de salud ya no está.

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Antiguo centro de salud ya cerrado en la Casa do Mar. / Fdv

La idea del gobierno local es destinar el inmueble a un museo del mar, cumpliendo con el compromiso adquirido con la asociación Devanceiros do Mar, y acorde con el entorno de las carpinterías de ribeira. Reconoce que muchos colectivos han mostrado interés por estas dependencias.