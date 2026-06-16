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Exalumnos de la escuela unitaria de Seixo, en Darbo, mantienen viva la tradición de reunirse en una comida

Todos los escolares, desde los de 5 hasta los mayores de 13 años, compartían el mismo aula y en la planta superior de la casa estaba la clase de las niñas

El profesor era José López

Los antiguos alumnos de la escuela unitaria de Seixo, en Darbo, en la comida de confraternidad.

Los antiguos alumnos de la escuela unitaria de Seixo, en Darbo, en la comida de confraternidad. / Fdv

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Cristina González

Cangas

Eran tiempos en los que no había separación por edad y tanto los de 5 0 6 años como los mayores de 13 estaban en el mismo aula, incluso compartian encerado, al profesor que era José López -el padre del que fue también maestro en Darbo y concejal socialista en el Concello, López Freire;-y hasta todas las materias figuraban en un solo libro. Eso sí, las niñas estaban en la planta de arriba y los niños en la de abajo.

Foto de los años 60 de alumnos de la escuela unitaria con el profesor José López.

Foto de los años 60 de alumnos de la escuela unitaria con el profesor José López. / Fdv

Era la antigua escuela unitaria de Seixo, en esta parroquia canguesa de Darbo, cuyos antiguos alumnos siguen reuniéndose y este pasado fin de semana celebraron una comida de confraternidad en Cabo Home, en Donón.

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La casa en donde estaba la antigua escuela unitaria de Seixo.

La casa en donde estaba la antigua escuela unitaria de Seixo. / Fdv

La escuela estaba situada en la casa que hoy alberga la biblioteca municipal de Darbo y fue una de las escuelas unitarias de la parroquia, junto a la de Balea o San Pedro, hasta que en el curso 1974-75 se abrió el denominado grupo escolar de San Roque. Abrió una nueva etapa en la educación, con aula para cada etapa de la enseñanaza y un abanico de profesorado. Atrás qeudaron aquellos recreos en el atrio de la iglesia desde donde alguno de ellos ya no volvía a la escuela y prefería el regreso a casa y a la muchos iban con su banqueta. Hay lecciones que no se olvidan.

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