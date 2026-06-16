Exalumnos de la escuela unitaria de Seixo, en Darbo, mantienen viva la tradición de reunirse en una comida

Eran tiempos en los que no había separación por edad y tanto los de 5 0 6 años como los mayores de 13 estaban en el mismo aula, incluso compartian encerado, al profesor que era José López -el padre del que fue también maestro en Darbo y concejal socialista en el Concello, López Freire;-y hasta todas las materias figuraban en un solo libro. Eso sí, las niñas estaban en la planta de arriba y los niños en la de abajo.

Foto de los años 60 de alumnos de la escuela unitaria con el profesor José López. / Fdv

Era la antigua escuela unitaria de Seixo, en esta parroquia canguesa de Darbo, cuyos antiguos alumnos siguen reuniéndose y este pasado fin de semana celebraron una comida de confraternidad en Cabo Home, en Donón.

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La casa en donde estaba la antigua escuela unitaria de Seixo. / Fdv

La escuela estaba situada en la casa que hoy alberga la biblioteca municipal de Darbo y fue una de las escuelas unitarias de la parroquia, junto a la de Balea o San Pedro, hasta que en el curso 1974-75 se abrió el denominado grupo escolar de San Roque. Abrió una nueva etapa en la educación, con aula para cada etapa de la enseñanaza y un abanico de profesorado. Atrás qeudaron aquellos recreos en el atrio de la iglesia desde donde alguno de ellos ya no volvía a la escuela y prefería el regreso a casa y a la muchos iban con su banqueta. Hay lecciones que no se olvidan.