Exalumnos de la escuela unitaria de Seixo, en Darbo, mantienen viva la tradición de reunirse en una comida
Todos los escolares, desde los de 5 hasta los mayores de 13 años, compartían el mismo aula y en la planta superior de la casa estaba la clase de las niñas
El profesor era José López
Eran tiempos en los que no había separación por edad y tanto los de 5 0 6 años como los mayores de 13 estaban en el mismo aula, incluso compartian encerado, al profesor que era José López -el padre del que fue también maestro en Darbo y concejal socialista en el Concello, López Freire;-y hasta todas las materias figuraban en un solo libro. Eso sí, las niñas estaban en la planta de arriba y los niños en la de abajo.
Era la antigua escuela unitaria de Seixo, en esta parroquia canguesa de Darbo, cuyos antiguos alumnos siguen reuniéndose y este pasado fin de semana celebraron una comida de confraternidad en Cabo Home, en Donón.
La escuela estaba situada en la casa que hoy alberga la biblioteca municipal de Darbo y fue una de las escuelas unitarias de la parroquia, junto a la de Balea o San Pedro, hasta que en el curso 1974-75 se abrió el denominado grupo escolar de San Roque. Abrió una nueva etapa en la educación, con aula para cada etapa de la enseñanaza y un abanico de profesorado. Atrás qeudaron aquellos recreos en el atrio de la iglesia desde donde alguno de ellos ya no volvía a la escuela y prefería el regreso a casa y a la muchos iban con su banqueta. Hay lecciones que no se olvidan.
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