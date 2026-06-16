Educación
Estudiantes de Alemania y Francia visitan Bueu dentro de un intercambio con el IES Johan Carballeira
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Bueu
Un grupo de estudiantes de Alemania y Francia están estos días en Bueu dentro de una actividad de intercambio con el IES Johan Carballeira. Esta visita forma parte del proyecto conjunto Ikigai, a través del programa Erasmus, y los jóvenes que están estos días en la localidad proceden de los institutos Montessori Gymnasium de Colonia (Alemania) y del School Jean Moulin de Francia. Una de las primeras actividades fue una visita al Concello de Bueu, donde se les brindó un recibimiento institucional con representantes de la corporación.
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