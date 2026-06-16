El colegio de Domaio se inspira en Japón, los mayas y el Imperio Romano en sus trabajos sobre cooperativismo

El CEIP Plurilingüe de Domaio, en Moaña, volvió a coronarse en los premios de Cooperativismo no Ensino que convoca la Conselleríaa de Emprego, Comercio y Emigración, cuyo delegado territorial en Pontevedra, Antonio Rodríguez Fachado, se desplazó hasta el centro educativo para hacer entrega, junto a la alcaldesa, Leticia Santos; la concejala de Ensino, Dolores Chapela; la directora Paula García y el inspector de zona, Daniel Rodríguez Alleres, de los cuatro premios conseguidos en la edición de este año, consistentes en diploma y galardón en metálico pra financiar material escolars tecnológico, deportivo o realización de actividades. Ya son más de medio cententar de premios acumulados por el CEIP Domaio en este certamen desde 2004.

Maqueta del trabajo ganador inspirado en Japón. / Fdv

Los alumnos ganaron en la modalidad de actividades artísticas con cuatro primeros premios en categorías de infantil y primaria con maquetas, una de ellas, en la categoría B, de alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria, titulada "Aprendemos de Xapón, exemplo de cooperación". Para el centro, la cultura japonesa es un gran ejemplo de cooperación y respeto sobre todo hacia la gente mayor, los ancianos, fuente de conocimiento y de saber. Por eso en el colegio hicieron la actividad con el centro de día Apreixo de Moaña. Indican que además de aprender de los mayores "la cultura japonesa da valor al trabajo de forma cooperativa y un estilo de vida basado en la convicencia, la paz mental y el respeto a los demás. En la cultura tradicional japonesa, especialmente infludia por el confucionismo, se valora la armonía y el bienestar colectivo. Cada persona aporta lo mejor de sí para que el grupo alcance los objetivos".

Trabajo "O pobo maia". / Fdv

El colegio también obtuvo premio en la categoría A para alumnado de 2º Ciclo de Educación Infantil con el trabajo "O pobo maia, pingas de cooperación". Igualmente lo hizo en la categoría C, de alumnado de 3º y 4º de Primaria con el trabajo "Cooperación. Pequenas accións que moven o mundo" y en la categoría D, para alumnado de 5º y 6º de Primaria con "NeuRoma: conexións cooperativas". En esta última maqueta, el alumnado establece un paralelismo entre el funcionamiento del cerebro humano, las neuronas, y la organización del Antiguo Imperio Romano. La iniciativa permitió combinar conocimientos de ciencia, historia y trabajo cooperativo. En cuanto a los mayas, destacaron valores muy próximos al cooperativismo como la colaboración y la ayuda mutua, el trabajo en equipo y el compromiso con la comunidad.

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En la edición de este año, además de este colegio de Domaio, también resultaron ganadores en otras categorías los centros CEIP San Miguel Reinante de Barreiros (Lugo), el CEIP Os Casais de Fene, Abrente de Sanxenxo, CEIP Santa Mariña de Vigo y Nebrija Torre de Hércules de A Coruña.