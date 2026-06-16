La Cofradía de Bueu prepara la procesión del Carmen y el Concello abre el plazo de solicitud para atracciones

La Concellería de Cultura, Cofradía de Bueu y la comisión Bueu en Festas trabajan en los diferentes frentes de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, que incluirán la tradicional procesión marítima. Desde el Concello acaban de dictar un bando con los plazos y condiciones para la instalación de atracciones en dominio público municipal. Un asunto de importancia puesto que deben ser revisadas para comprobar que cumplen con todos los requisitos de seguridad y de que disponen de toda la documentación y seguros.

Los actos del día central de la Virgen del Carmen, que serán el jueves 16 de julio, incluyen la misa solemne a mediodía en la iglesia parroquial, tras la cual se trasladará la imagen de la patrona de los marineros hasta la lonja. Una de las señas de identidad de estas fiestas en Bueu es la misa de campaña en la propia lonja, que reúne a cientos de personas. El patrón mayor, José Manuel Rosas, avanza que será a las 18.00 horas y que al concluir la virgen embarcará a bordo del barco bateeiro «Camboño». La procesión marítima seguirá el recorrido habitual y desde la cofradía aprovechan para reclamar prudencia a los propietarios de los barcos que tengan pensado participar. «Hai que gardar a distancia mínima de seguridade e axeitar a velocidade, que non se trata dunha competición», recuerda.

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La Concellería de Cultura tiene cerrado el programa de las fiestas patronales, que se presentará en los próximos días y que incluirá el habitual espectáculo pirotécnico. La previsión municipal es que las atracciones de fiesta se puedan colocar en la explanada de As Lagoas. El plazo para solicitar la correspondiente autorización está abierto desde este lunes y hasta el 3 de julio. El bando establece que los espectáculos de feria deben estar montados entre la tarde del lunes 13 y el martes 14 de julio puesto que la revisión obligatoria de seguridad se realizará el miércoles 15 de julio.