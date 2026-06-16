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Dominio público marítimo terrestre

Bueu alerta a Costas del Estado del riesgo de derrumbe del muro de la playa de Petís

La construcción presenta una rotura profunda, que ya se comunicó en 2022 y que se agravó

La grieta vertical, este martes, en una de las caras del muro de contención sobre la playa de Petís, en Bueu.

La grieta vertical, este martes, en una de las caras del muro de contención sobre la playa de Petís, en Bueu. / Gonzalo Núñez 

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David García

Bueu

«Existe una evidente situación de riesgo de derrumbe hacia el arenal». Es una advertencia que figura en un informe sobre el estado del muro de contención situado en la parte superior de la playa de Petís, al lado del centro urbano de Bueu. Este aviso data de octubre del año 2022, dentro de una orden de ejecución remitida a Costas del Estado. Una situación que desde entonces solo ha cambiado a peor, tal como alertan usuarios de esta playa y el propio ayuntamiento. En los próximos días el departamento municipal de Urbanismo volverá a remitir a Costas un nuevo informe con fotografías del estado actual.

Detalle de una mano, este martes, en la grieta del muro de contención de la playa de Petís (Bueu) para referenciar sus dimensiones.

Detalle de una mano, este martes, en la grieta del muro de contención de la playa de Petís (Bueu) para referenciar sus dimensiones. / Fdv

Los servicios técnicos municipales confirman que la construcción se encuentra en el dominio público marítimo-terrestre, un muro cuya altura oscila entre los 2,50 y los 3 metros. En una de sus caras –justo frente a las escaleras de acceso desde la carretera PO-551– se puede observar una grieta vertical que llega hasta la propia arena. Una abertura que en algunos puntos supera los diez centímetros de ancho.

Desde el Concello advierten de que el muro se encuentra ligeramente desplomado o desnivelado hacia la propia playa de Petís y que existe un riesgo «agravado» de colapso porque se trata de un talud de contención, en el que las tierras que contenidas en algunos puntos alcanzan una altura por encima de los dos metros.

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Tras la inspección realizada in situ este martes se prevé elaborar una nueva orden de ejecución en la que se instará a Costas del Estado y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a adoptar las medidas que consideren necesarias para garantizar la estabilidad del muro de contención y evitar un posible derrumbe sobre la playa. El gobierno local lamenta que en estos casi cuatro años no se adoptase ninguna medida correctora y que se hiciese caso omiso al requerimiento fechado en octubre de 2022.

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