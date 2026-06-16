Amplio despliegue de equipos de emergencia para rescatar a la gata Sugar que llevaba seis días encerrada en un conducto de gases en Moaña

La llamada de auxilio desde Moaña ha dado resultado y en la mañana de este martes se reunió un amplio dispositivo de equipos de emergencia, con bomberos incluidos, para rescatar a la gata Sugar, que llevaba seis días atrapada en un conducto de gases de un edificio que queda casi a ras del camino de A Miranda, paralelo a la travesía Ramón Cabanillas, por donde tiene el acceso principal el inmueble.

La responsable de Protección Civil, Mónica Chaves, y vecinos de la zona, así como la propietaria del animal, pedían desde el día anterior ayuda para poder retirar a la gata que se coló por la entrada del conducto desde el camino de A Miranda y por donde se precipitó en caída libre, como mínimo unos 12 metros. El conducto baja hasta el patio y de ahí unas tres o cuatro plantas más hasta el sótano del garaje del edificio.

Operativo desplegado en el camino de A Miranda en la mañana de este martes para rescatar a la gata atrapada en el conducto de gases. / Gonzalo Núñez

Los bomberos de O Morrazo, que el día anterior descartaron acudir, sí que se unieron este martes a la labor de rescate. Desde otros municipios de fuera de O Morrazo se personaron de forma voluntaria también otros dos bomberos respondiendo a la llamada de auxilio.

Asimismo volvió a ayudar el cabo del Seprona de O Morrazo para el que la jefa de Protección Civil se deshace en elogios por su entrega, como también agradece la ayuda que sí recibieron de los bomberos de O Morrazo y del vecindario.

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Durante el rescate del animal en el trastero del edificio y el conducto de gases. / Gonzalo Núñez

El rescate se realizó a través de uno de los trasteros y se prolongó durante unas dos horas, desde primera hora de la mañana hasta pasadas las 11.00 horas. Al abrir la puerta ya se percataron, por el olor, de que la gata estaba cerca. Los bomberos rajaron el conducto de salida de gases y con un kit de la jefa de Protección Civil con atrayente, comida y respondiendo a la llamada de la dueña, la gata corrió rápidamente a sus brazos. Un final feliz para una nueva historia de rescate de animales.