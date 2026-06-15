Más de 200 personas en la concentración silenciosa ante el nuevo centro de salud de Moaña para exigir el PAC

El llamamiento a una nueva concentración, en este caso silenciosa, ante el centro de salud de Moaña abierto este mismo lunes reunió a más de 200 personas. En un completo silencio exhibieron las pancartas que el domingo ya habían recorrido el centro urbano en una manifestación con unos 3.000 asistentes. La reclamación es la misma: que la nueva infraestructura recupere el Punto de Atención Continuada de Moaña centralizado en Cangas desde marzo de 2020. Los colectivos y partidos que integran la Mesa Local da Sanidade prometen seguir las reivindicaciones y este domingo volverán a protestar, por 241 semana consecutiva, también ante el nuevo edificio.

En el acto de la tarde del martes participaron representantes del gobierno local (BNG) con la alcaldesa a la cabeza, Leticia Santos, así como el portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, y representantes de Sumar Galicia. Al final del acto, que duró una media hora, dejaron colgada una de las pancartas ante la infraestructura sanitaria.