El PP denuncia el «caos» y «colapso» en el acceso a la playa de Area de Bon

El PP de Bueu denuncia que en el primer fin de semana de afluencia masiva a las playas en el caso de Area de Bon se vivió un «colpaso» en los accesos, una situación derivada de las obras de saneamiento y que están en su fase de reposición del pavimento. «Non é de recibo que esta actuación se faga na época do ano na que este lugar ten máis usuarios», critica la portavoz popular, Elena Estévez.

La concejala explica que el vial de entrada y salida estaba lleno de agua y los usuarios «tiveron que sortear valados de obra e escombros» y que debido a esos trabajos solo estaba habilitado uno de los carriles de circulación. «A falta de espazo provocou o estacionamento de vehículos a ambas marxes acrecentando os problemas e que, outro ano máis, as zonas de aparcadoiro seguen se pintar, dificultando o aproveitamento da superficie», asegura Estévez.

Desde el PP acusan al gobierno local de provocar una situación de «caos e abandono» y aseguran que la situación que se registro este fin de semana «é un dos exemplos máis graves de absoluta falta de previsión na execución de obras por parte do goberno do BNG».

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A mayores Elena Estévez se refirió a la situación de algunos de los servicios de esta playa, que es uno de los arenales del municipio en el que ondeará la bandera azul. «A caseta de socorrismo está en pésimas condicións e a praia presentaba un mal estado en termos xerais», denuncia la portavoz del PP, que concluye exigiendo «solucións urxentes e efectivas» en todas las zonas de baño de Bueu.