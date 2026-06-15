Temporada estival
El PP denuncia el «caos» y «colapso» en el acceso a la playa de Area de Bon
Elena Estévez achaca el problema a la «falta de previsión» por las obras del saneamiento
El PP de Bueu denuncia que en el primer fin de semana de afluencia masiva a las playas en el caso de Area de Bon se vivió un «colpaso» en los accesos, una situación derivada de las obras de saneamiento y que están en su fase de reposición del pavimento. «Non é de recibo que esta actuación se faga na época do ano na que este lugar ten máis usuarios», critica la portavoz popular, Elena Estévez.
La concejala explica que el vial de entrada y salida estaba lleno de agua y los usuarios «tiveron que sortear valados de obra e escombros» y que debido a esos trabajos solo estaba habilitado uno de los carriles de circulación. «A falta de espazo provocou o estacionamento de vehículos a ambas marxes acrecentando os problemas e que, outro ano máis, as zonas de aparcadoiro seguen se pintar, dificultando o aproveitamento da superficie», asegura Estévez.
Desde el PP acusan al gobierno local de provocar una situación de «caos e abandono» y aseguran que la situación que se registro este fin de semana «é un dos exemplos máis graves de absoluta falta de previsión na execución de obras por parte do goberno do BNG».
A mayores Elena Estévez se refirió a la situación de algunos de los servicios de esta playa, que es uno de los arenales del municipio en el que ondeará la bandera azul. «A caseta de socorrismo está en pésimas condicións e a praia presentaba un mal estado en termos xerais», denuncia la portavoz del PP, que concluye exigiendo «solucións urxentes e efectivas» en todas las zonas de baño de Bueu.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta acelera, con varios camiones, la mudanza de la Casa do Mar al nuevo centro de salud de Moaña que abre sus puertas el lunes
- Aparece, en perfecto estado, la joven que la Policía de Moaña buscaba desde la noche del martes
- Buscan a una joven de 19 años de Moaña desaparecida desde el martes
- Una mujer de Vilanova de Arousa busca en Cangas a la familia de la hija que su abuelo tuvo fuera del matrimonio
- Huida temeraria en Moaña: un conductor circula por dirección prohibida a más de 110 km/h para evitar un control e intenta sacar de la carretera a la Policía Local
- Cangas se opone a los dos campamentos de turismo en O Hío, respalda las alegaciones vecinales y tiene constancia de un tercer proyecto
- Un mercado artesanal y de proximidad en Cangas donde la buena compra está asegurada
- Los topógrafos gallegos se citan en Aldán para ver 'más allá de las olas