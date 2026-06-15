Piden 4 años de prisión y 6.000 euros de multa para un moañés pillado en un control policial con 20 gramos de cocaína

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge este martes un juicio contra un moañés que fue localizado en julio del año pasado, en un control de la Policía Local de Moaña en la calle Ramón Cabanillas, con 20,161 gramos de cocaína que portaba para su venta en una bolsa plástica sellada, de colocr azul.

Fiscalía le pide 4 años de prisión y multa de 6.000 euros contra el acusado, que carece de antecedentes penales. Cuando la patrulla le dio el alto, éste les trasladó que sólo llevaba una pipa, pero en el cacheo los agentes le encontraron 690 euros en un bolsillo y la cocaína en el otro que tendría un valor en el mercado de 2.006 euros.

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La fiscal solicita el comiso de las sustencias intervenidas y destrucción de las mismas o en su caso de las muestras que se hubieranh reservado, una vez sea firme la sentencia. El comiso deberá comprenderel dinero al que se hace referencia en las conclusiones del escrito de acusación.