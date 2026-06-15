Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo EE. UU e IránCeltaSentencia bancoNaval ChinaAbandono fincasIncendios en GaliciaForo Educación 2026
instagramlinkedin

Piden 4 años de prisión y 6.000 euros de multa para un moañés pillado en un control policial con 20 gramos de cocaína

En el cacheo, la patrulla le localizó 690 euros en un bolsillo y la droga en el otro

Imagen de archivo de un control de la Policía Local de Moaña.

Imagen de archivo de un control de la Policía Local de Moaña. / Fdv

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina González

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge este martes un juicio contra un moañés que fue localizado en julio del año pasado, en un control de la Policía Local de Moaña en la calle Ramón Cabanillas, con 20,161 gramos de cocaína que portaba para su venta en una bolsa plástica sellada, de colocr azul.

Fiscalía le pide 4 años de prisión y multa de 6.000 euros contra el acusado, que carece de antecedentes penales. Cuando la patrulla le dio el alto, éste les trasladó que sólo llevaba una pipa, pero en el cacheo los agentes le encontraron 690 euros en un bolsillo y la cocaína en el otro que tendría un valor en el mercado de 2.006 euros.

Noticias relacionadas

La fiscal solicita el comiso de las sustencias intervenidas y destrucción de las mismas o en su caso de las muestras que se hubieranh reservado, una vez sea firme la sentencia. El comiso deberá comprenderel dinero al que se hace referencia en las conclusiones del escrito de acusación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta acelera, con varios camiones, la mudanza de la Casa do Mar al nuevo centro de salud de Moaña que abre sus puertas el lunes
  2. Aparece, en perfecto estado, la joven que la Policía de Moaña buscaba desde la noche del martes
  3. Buscan a una joven de 19 años de Moaña desaparecida desde el martes
  4. Una mujer de Vilanova de Arousa busca en Cangas a la familia de la hija que su abuelo tuvo fuera del matrimonio
  5. Huida temeraria en Moaña: un conductor circula por dirección prohibida a más de 110 km/h para evitar un control e intenta sacar de la carretera a la Policía Local
  6. Cangas se opone a los dos campamentos de turismo en O Hío, respalda las alegaciones vecinales y tiene constancia de un tercer proyecto
  7. Un mercado artesanal y de proximidad en Cangas donde la buena compra está asegurada
  8. Los topógrafos gallegos se citan en Aldán para ver 'más allá de las olas

Piden 4 años de prisión y 6.000 euros de multa para un moañés pillado en un control policial con 20 gramos de cocaína

Piden 4 años de prisión y 6.000 euros de multa para un moañés pillado en un control policial con 20 gramos de cocaína

Piden ayuda para rescatar a un gato que lleva cinco días atrapado en la chimenea de humos de un garaje en Moaña

Piden ayuda para rescatar a un gato que lleva cinco días atrapado en la chimenea de humos de un garaje en Moaña

El instituto Rodeira de Cangas incorpora alemán en 1º de ESO para el próximo curso

El instituto Rodeira de Cangas incorpora alemán en 1º de ESO para el próximo curso

El nuevo centro de salud de Moaña echa a andar con tres consultas activas para emergencias durante un primer día sin citas ordinarias y la base de la ambulancia a la izquierda de la puerta principal

El nuevo centro de salud de Moaña echa a andar con tres consultas activas para emergencias durante un primer día sin citas ordinarias y la base de la ambulancia a la izquierda de la puerta principal

Fecimo inicia una campaña con regalos de verano a los clientes por acumulación de puntos

Fecimo inicia una campaña con regalos de verano a los clientes por acumulación de puntos

Ana Pontón (BNG) exige, ante el nuevo centro de salud, a Rueda que «devuelva las urgencias a Moaña. Una ambulancia no es un PAC»

La comarca de O Morrazo aportó cerca de 1.500 kilos de alimentos en el Mayo Solidario del Banco de Alimentos

La comarca de O Morrazo aportó cerca de 1.500 kilos de alimentos en el Mayo Solidario del Banco de Alimentos

La constitución de empresas creció en 2025 en la comarca de O Morrazo con 101 nuevas sociedades

La constitución de empresas creció en 2025 en la comarca de O Morrazo con 101 nuevas sociedades
Tracking Pixel Contents