Vecinos y Protección Civil de Moaña reclaman ayuda para rescatar un gato de la chimenea de humos de un garaje

Vecinos de la zona de A Miranda, en Moaña, así como voluntarios de Protección Civil de la villa llevan cinco días intentado sin éxito rescatar un gato atrapado en la chimennea de salida de gases del garaje de un edificio. Tuvieron que recurrir a la Guardia Civil para conseguir los permisos de acceso pero no consiguen sacar al animal.

El gato se llama «Sugar» y sus dueños, muy preocupados, reclaman ayuda a quien pueda salvarle la vida. Intentaron, sin éxito, lograr la colaboración de los bomberos, pero no acuden a rescatar animales.

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«Si se muere en la salida de gases, será malo también para los vecinos por los olores que pueda causar», alertan los vecinos. A la zona se desplazaron también trabajadoras de la Protectora de Animais do Morrazo.