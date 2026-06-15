Meiro celebra a «San Antoniño», un santo del Celta

En la aldea de Meiro (Bueu) San Antonio de Padúa es «San Antoniño». Y además le gusta el fútbol y es del Celta. Los vecinos celebraron este fin de semana las fiestas en honor al santo, que salió en procesión portando un banderín del club céltico. ¡Felices fiestas... y a ver si la intercesión de San Antoniño ayuda al Celta a ganar un título!

Lograr una buena foto puede ser más peligroso de lo que parece

La manifestación de ayer en Moaña dejó claro que la lucha por una buena foto, que capte todo lo que está ocurriendo en un evento con tanta gente, no es algo fácil. Algunos hasta se juegan el físico subiéndose a los sitios más inverosímiles para tomar la instantánea desde las alutras. Son los momentos en los que se echa de menos tener unos buenos drones. Evitan situaciones peligrosas, como bien saben esos influencers que acaban lamentando el intento de fotografirse lo más cerca posible del peligro. Por suerte este domingo no hubo que lamentar heridos.

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A las 18.00 horas comienza la andadura de España en el mundial, con el partido ante Cabo Verde. El gobierno del archipiélago africano ha decretado para hoy medio día libre para que los aficionados puedan apoyar, aunque sea en la distancia, a su selección en su primera participación mundialista. Aquí somos más avanzados y la mayoría ya se toma media jornada libre, o toda si hace falta, sin permiso gubernamental.