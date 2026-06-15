O Rompeolas
Una espera para nada
Una espera para nada
Tiene la mala costumbre de darnos una sorpresa. Cuando más esperamos más nos decepciona. Uno que no le tiene fe ninguna a ese entrenador, le cogió, a medias, este empate con la todopoderosa Cabo Verde. Eso sí, la selección siempre crea buen ambiente y muchas expectativas. Y miren que este año las teníamos muy altas.
La maldita polarización de la política local
La polarización de la política traer cosas absurdas que se contagian con la facilidad de un virus mortal en Cangas. Enoja ver como el PP se empeña en decir que el tripartito está contento con el cobro e los atrasos del IBI de la valorización catastral porque así el gobierno cuenta con más dinero y que su política en este caso es el silencio. Cuando se sabe desde hace ya al menos quince días que el gobierno local es contrario a ello, que solicitó una reunión con la jefatura provincial del Catastro o la está negociando y que lejos de guardar silencio anunció la convocatoria de un acto de información pública en el salón de plenos. La versión que cuenta ese lado del PP que solo quiere confrontación hace daño a Cangas. El del catastro es un asunto del que se puede ir de la mano, porque se coincide en todo.
Lo que le queda al Centro de Salud de Aldán
¿Cobra peligro el centro de salud de Aldán.? Pues sí. ¿Para ahora mismo?. Pues no. ¿Por qué motivo? Porque cuando se construya el CIS en A Rúa se acabó el centro de salud de Aldán. Pero al ritmo que va todo; todos tranquilos.
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