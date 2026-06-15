El instituto Rodeira de Cangas incorpora alemán en 1º de ESO para el próximo curso
El centro potenciará los intercambios europeos de alumnado
Clausura del curso en las escuelas de adultos
El instituto Rodeira, uno de los más grandes de la comarca, refuerza su proyecto lingüístico con la incorporación de alemán en 1º de la ESO para el pròximo curso 2026/27. De esta manera consolida así su estrategia de internacionalización e intercambios europeos, así como su apuesta por el aprendizaje de las lenguas extranjeras, tal y como confirma su director, Sergio Nunes.
Rodeira da un paso más en la renovación de su proyecto educativo al unir esta nueva opción académica a las materias de portugués y francés, además del inglés, que ya se imparte con éxito en el centro. Con un entorno cada vez más globalizado, el instituto sitúa el aprendizaje de las lenguas y la apertura internacional como uno de sus ejes prioritarios de su identidad docente. La incorporación del alemán responde a la necesidad de ofrecer al alumnado herramientas competitivas para su futuro académico y profesional dentro del marco europeo, consolidando una oferta novedosa y única en la comarca, con el fin de lograr que el hecho de vivir en una villa no suponga un impedimento para poder tener las mismas opciones que los estudiantes de las ciudades.
La introducción del alemán da continuidad y refuerza la agenda de intercambios europeos que el instituto desarrolló con fuerza en los últimos años. Destacan las recientes experiencais de convivencia con centros de Berlín (Alemania) y de Südtirol (Tirol del sur, Italia), en donde los estudiantes pudieron poner en práctica sus habilidades lingüísticas y bucear en las diferentes culturas profesionales y sociales.
Estos programas de intercambio no sólo se mantendrán el próximo curso, si no que se verán potenciados y enriquecidos gracias a la base lingüística que el alumnado comenzará a adquirir desde el primer año de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
Clausura de la escuela de adultos
Por otra parte, el instituto celebró este pasado viernes la clsuaura de sus escuelas de adultos, una oferta educativa más de este centro, con una gama de 14 talleres que son muy concurridos. Este curso impartió talleres de lengua extranjera, de geografía, de informática, de memoria, de gimnasia, de bitácora, de baile a cargo Carmiña Pérez, de inglés, de Raíces Portugal, de atención a la estimulación y de manualidades, además de la escuela de escritores.
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