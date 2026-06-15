El IES María Soliño acude con 11 alumnos al acto de homenaje a los mejores expedientes de Galicia de acceso a la Universidad

El acto de homenaje al alumnado con los mejores expedientes de acceso a la Universidad y a sus centros educativos "Megau 2026", que se celebra en Santiago este próximo viernes, contará con 11 alumnos del Instituto María Soliño de Cangas. En este acto se reconoce el esfuerzo, la dedicación y la excelencia académica del alumnado que alcanzó una nota igual o superior a 8,5 en la fase general de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que se desarrolló en la primera semana de junio,, así como se pone en valor la labor de los centros de educación que contribuyen a su formación.

En el caso del IES María Soliño destacan 10 estudiantes con una nota superior a 12, 40 (la máxima es 14), de las que dos, Jimena Nieto Barreira y Raquel Rial Otero han logrado una puntuación total de 13,25 y de 13,36, respectivamente.

Jimena Nieto viajaba este lunes en tren a Madrid en donde pasará unos días después de la presión de los estudios y de la PAU, que ha superado con creces. En su caso realizó el Bachillerato de Ciencias Sociales. Reconoce que estudió el primer curso de Bachiller en el extranjero, en Winnipeg (Canadá) becada con el programa de Amancio Ortega, algo que siempre le atrajo y admite que estudió mucho para ello en 3º de la ESO, compaginando el curso con la enseñanza musical en el Conservatorio de Cangas y la preparación de debates para el programa del Parlamento Xove. Asegura que tenía algo de miedo al cambio, por lo que le hizo afrontar el curso "desde otra perspectiva que llevaba detrás mucho más trabajo". JImena, que quiere estudiar la simultaneidad del grado de Administración y Dirección de Empresas con el grado de Derecho en la Universidad de Vigo, admite que compartía con sus compañeros la incertidumbre de cara a la selectividad "pero todos los nervios desaparecieron en el momento en el que me senté a hacer el examen". Llegó a la PAU después de varias semanas levantándose a las ocho de la mañana para estudiar y trataba de dormir lo suficiente para rendir durante el día siguiente: "En mi opinión fue clave la organización que hice el primer día de mis objetivos semanales y el haber dedicado tiempo para descansar entre tareas. La PAU, pese a asustar mucho, es un reflejo del trabajo durante todo el curso y un reto posible tras un año de mucha constancia". La alumna del María Soliño está convencida de la elección de estudios universitarios que ha hecho, dice que siempre le atrajo el Derecho y que combinado con ADE "es una buena oportunidad hacia el futuro laboral y empresarial".

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Por su parte, Raquel Rial, que siempre se ha inclinado por las ciencias, estudió el Bachillerato Tecnológico y quiere cursar Ingeniería Mecánica en Vigo, asegura que "impone mucho llegar a la universidad para hacer la PAU y ver toda la atmósfera de nervios". Para ella, dice que fue fundamental poder hablar con los amigos para liberar tensión "y parece ser que funcionó porque cuando vi las notas no me lo creía". Raquel cursó también el Bachillerato Stembach y defendió con sus compañeros el proyecto en la Universidad en Vigo. Completó sus estudios siempre aquí, sin salir al extranjero, y los compaginó con el grado profesional de música en el Conservatorio de Cangas en la especialidad de violonchelo.