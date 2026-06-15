Fecimo inicia una campaña con regalos de verano a los clientes por acumulación de puntos

La Federación de comerciantes e industriais do Morrazo (Fecimo) sigue premiando la fidelidad de la clientela que compra en el comercio local y arranca unha nueva campaña por medio de una tarjeta del Club de Clientes de Comercio do Morrazo en la que se acumulan puntos canjeables por regalos para el verano. "Fieis ao vertán e ao comercio local" arranca este mismo lunes día 15 y se prolongará hasta el 30 de agosto, durante todo el verano, o bien hasta que se agoten los regalos.

Con la entrada en funcionamiento de esta campaña, los consumidores de los establecimientos adheridos de las localidades de Bueu, Cangas y Moaña podrán hacerse con regalos promocionales acumulando esos puntos por las compras registradas en la tarjeta de fidelización.

Fecimo dispone de un catálogo de regalos que los clientes pueden conseguir, a través de sus compras, como sombrillas, mochilas, tazas, toallas o abanicos, entre otros muchos.

Desarrollo de la campaña

La persona consumidora realiza una compra o consumición en una de las empresas adheridas y se realiza un registró de la misma en la tarjeta. Automáticamente, el sistema convierte el importe en puntos a razón de 1 punto por cada dos euros. Para consultar los puntos acumulados, así como para hacer el cambio por regalos, los clientes podrán hacerlo entrando en su área personal. También pueden conjear los puntos llamando al teléfono 986 305000. Los clientes escogerán el establecimiento en donde quieran recoger los productos conjeados y se hará llegar el producto al local para que realice la entrega al cliente.

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El catálogo de productos está disponible en la web www.comerciodomorrazo.com. La campaña está organizada por Fecimo a través de las asociaciones locales de Acibu (Bueu), Acica (Cangas) y Acimo (Moaña) y cuenta con financiación de la Xunta, a través de la Dirección Xeral de Comercio e Consumo con la colaboración de Abanca.