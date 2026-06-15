La constitución de empresas creció en 2025 en la comarca de O Morrazo con 101 nuevas sociedades

La constitución de empresas comerciales va en aumento en la comarca de O Morrazo en donde el año 2025 se cerró con un total de 101 negocios a través de la constitución de sociedades anónimas o limitadas, lo que supone 21 más que una década atrás. En lo que va de este año 2026, ya se han constituido 45 nuevas empresas, la mayor parte en Cangas, con 16; mientras que en Moaña fueron 10; en Bueu 9 y en Marín otras 10.

El mes con mejor comportamiento en lo que va de este primer semestre del año, al menos hasta mayo, fue febrero con 15; seguido de marzo, con 12; mientras que en abril fueron 9, en enero 4 y en mayo 5.

El negocio que más se abre y se ve de forma evidente en las calles es el del turismo como viviendas de tipo turístico que se abren incluso en bajos que antes eran comercios. También se ve bastante apertura de tiendas de ropa, aunque pequeñas y un ejemplo de comercio de proximidad.

De las 101 nuevas sociedades constituidas en 2025 según datos del Instituto Galego de Estadística (IGE), el mayor número se formalizó en el mes de enero, con un total de 13, de las que 4 fueron en Bueu, 2 en Cangas, 4 en Marín y 3 en Moaña. El segundo mes con mejor comportamiento fue abril junto a febrero con 12 negocios. Cangas fue el que abrió mayor número con 5 en abril. En Bueu fueron 2 constituciones de empresa; en Marín 1 y en Moaña, 4. En febrero se constituyeron 4 sociedades en Marín, 3 en Cangas, 3 en Bueu y 2 en Moaña. Todas son sociedades limitadas.

En marzo la cifra bajó a 6, siendo Moaña la que más generó con 4; mientras que Cangas y Marín crearon una cada uno y Bueu, ninguna.

Por lo que respecta a mayo, mantiene las cifras totales de marzo, sin embargo, es Cangas la que más crece con 5 nuevas empresas. Bueu se mantiene en cero igual que Moaña, mientras que en Marín se constituyó una.

En el ecuador del año, en junio, se constituyeron 7 firmas comerciales de las que 3 fueron en Cangas, 2 en Moaña, 1 en Bueu y ninguna en Marín.

Julio registra prácticamente un parón. Sólo se constituyeron dos sociedades en todo O Morrazo, con una en Bueu y otra en Cangas. Agosto recuperó los niveles de marzo y se crearon 6, de las que 3 están ubicadas en Cangas, 2 en Moaña, 1 en Bueu y, por contra, ninguna en Marín.

Tras el parón del verano, septiembre retomó la carrera con 11 constituciones de sociedades, de las cuales 4 fueron en Cangas, 3 en Moaña, 2 en Bueu y otras 2 en Marín. Octubre mantuvo el mismo nivel de actividad, pero con distinto comportamiento en los concellos. Bueu sube a 3 sociedades limitadas, Cangas baja a 3; Marín sube a 4 y en Moaña se bajó a 1.

En los dos últimos meses del año sorprende diciembre con 10 empresas constituidas de las que 3 se ubican en Bueu, 2 en Cangas, 2 en Moaña y 3 en Marín. Mientras que en noviembre se quedaron en 5. Marín fue la más beneficiada con 3; Moaña y Cangas sólo registraron 1 y Bueu se quedó sin ninguna.

El comportamiento hace una década siguió otros patrones. El mes con mayor creación de empresas fue marzo, con 12; septiembre con 9 y noviembre con 8. Fue un año en plena crisis, se hablaba de brotes verdes, pero no había construcción ni el sector turístico se movía como ahora con el boom de la vivienda que está sacando de apuros económicos a muchos propietarios, pero también hundiendo a inquilinos.

En el mes de enero, por ejemplo, sólo hubo 5 nuevas sociedades y en febrero fueron 7. En abril sólo se firmaron 4, en mayo se subió a 8 y en los meses de verano hubo mejor comportamiento, con 7 en junio, pero sólo 3 en julio y en agosto, 6. El año acabó con un mes de diciembre con 7 nuevas sociedades. Cangas fue el que mejor se comportó, con 5.