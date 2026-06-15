La concesionaria del agua sostiene que no queda acreditada la viabilidad de una conexión directa del capamento de turismo Cova das Minas

En fase de alegación y en fase de presentación de informes, la concesionaria del ciclo del agua de Cangas es pesimista respecto a llevar agua al campamento de turismo Cova das Minas, en O Hío, que ahora mismo está en fase de informe de impacto ambiental. Precisamente, las alegaciones que realizó el Concello de Cangas en esta fase van en este sentido, la falta de recursos hidráulicos, aunque hay que señalar que la licencia la otorga la Xunta de Galicia, al tratarse de Suelo Rústico, donde se pueden edificar construcciones desmontables. El de Cova das Minas es el primer proyecto que vio la luz, de ahí que es el que esté sufriendo las primeras alegaciones y que la concesionaria también se pronuncie, pero el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias, ya manifestó que el gobierno mantendría los mismos criterios con el proyecto que queda en la zona de O Igrexario, también en O Hío, y el que se sitúa cerca de Viñó, también en la misma parroquia. De ahí que haya preocupación en el gobierno. De repente aparecen en escena tres nuevos proyectos en medio de un clima de tensión turística que ya se vivió el año pasado. Otras fuente señalan que son los vecinos de O Hío quienes venden las tierras para esos proyectos.

El informe de la concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas, es derrotista. Asegura que, en primer lugar, no se identifica una limitación relevante asocia al diámetro del tramo de conexión. Con el caudal de comprobación de 2,04 L/s, la conducción existente trabaja con una velocidad muy reducida y con pérdidas de carga unitarias prácticamente despreciables. Considera que el condicionante determinante es la presión disponible en el punto de acometida. Bajo el criterio conservador adoptado para la comprobación, la presión simulada en el nodo de conexión se sitúa en torno a 17,7 mca. "Estos valores permiten la llegada de caudal al punto de conexión, pero no aportan margen suficiente para garantizar una acometida directa ordinaria a una actividad turística con red interior propia, unidades habitacionales con baño incorporado, edificio de servicios comunes, piscina y posibles diferencias de cota dentro de la parcela".

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En consecuencia, en opinión de la concesionaria del ciclo del agua, con los resultados disponibles no queda acreditada la viabilidad de una conexión directa ordinaria del campamento de turismo Cova das Minas en el punto propuesto. La red puede transportar, siempre según la UTE Gestión Cangas, el caudal de comprobación, pero no garantiza presión suficiente para el funcionamiento directo de la instalación sin medios propios de sobreelevación. Es decir, que hay que proponer otras maneras de que el agua llegue con fuerza a la zona.