Obras
El Concello adjudica a Otero Forestal el plan de desbroces
Los trabajos esperan que comiencen en julio | La empresa tiene ahora que presentar documentación
Después de adjudicarse el plan de bacheo, el siguiente gran trabajo de verano, que son los problemáticos desbroces, se adjudicaron ayer a la empresa Otero Forestal, por un importe de 506,87 euros el precio de kilómetro en los caminos y de 1,20 en precio del metro cuadrado de las parcelas. La mesa de contratación fue ayer, así que ahora hay que requerir al licitador ara en un plazo de 10 días hábiles presente la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos: certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, certificación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, copia auténtica de alta en el IAE y otros documentos.
La previsión es que en el mes de julio la empresa esté trabajando ya en esta tarea. Todos los años, gobierne quien gobierne, los vecinos de Cangas se quejan de la falta de desbroces de caminos. Da igual que hayan pasado por allí las máquinas, la maleza crece rápido y los afectados vuelven una y otra vez a pedir que se desbroce. Este año, la vegetación es frondosa, después de todo lo que llovió a lo largo de este invierno, así que se espera un trabajo duro.
De todas formas, el gobierno local, concretamente la concejala de Obras y Servicios, Sagrario Martínez, espera que los servicios de esta empresa sea suficientes para atajar de primeras las protestas que lleguen de los vecinos afectados, que principalmente suceden en la zona rural.
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