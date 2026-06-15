La comarca de O Morrazo aportó cerca de 1.500 kilos de alimentos en el Mayo Solidario del Banco de Alimentos

La campaña Mayo Solidario llevada a cabo por la Fundación Provincial Banco de Alimentos en los supermercados Gadis recaudó cerca de 1.500 kilos de alimentos en la coamrca de O Morrazo que ha vuelto a demostrar su apoyo con este programa que busca ayudar a las familias más necesitadas.

La 14ª edición de este programa se llevó a cabo en tiendas ubicadas por toda la provincia de Pontevedra y se eligió el fin de semana del 8 y 9 de mayo para reforzarla, en el caso de O Morrazo en Bueu y en Marín, con presencia física de medio centenar de personas voluntarias.

A nivel provincial, en este Mayo Solidario se recaudaron más de 42.000 kilos de alimentos, en concreto, más de 34.000 kilos fueron entregados por los clientes, mientras que, el resto fueron la suma de las aportaciones económicas depositadas al pasar por caja de los supermercados y la donación del 15% realizada por la propia empresa gallega. Se trata de un 11% más que durante la campaña de 2025 cuando fueron más de 38.000 kilos de alimentos los contabilizados, confirman en la Fundación. Vigo volvió a ser la localidad que más alimentos físicos recogió acercándose a los 16.000 kilos, aunque, también, destacaron las donaciones aportadas por O Salnés con más de 5.500 kilos o Pontevedra ciudad con 3.000 kilos.

El Mayo Solidario volvió a realizarse en formato mixto, con lo que, las personas pudieron elegir donar alimentos físicos o/y realizar aportaciones económicas al pasar por caja. Dichos donativos económicos aportados por los clientes, quedaron depositados en la propia cadena Gadis y el Banco de Alimentos irá retirando de cada supermercado, en función de sus necesidades diarias. Todas las aportaciones dinerarias serán convertidas en alimentos.

En O Morrazo, la Fundación atiende a unas mil personas en situación de vulnerabilidad, a las que llega a través de nueve colectivos sociales: Asociación Caridad Santiago Apóstol (Cangas), Comedor Santiago Apóstol (Cangas), Cáritas Parroquial Santiago (Cangas), Cáritas Parroquial San Martiño (Moaña), Asociación Vida Digna do Morrazo (Moaña), Cáritas Parroquial Nuestra Señora del Carmen (Moaña), Cáritas Parroquial Santa Eulalia de Meira (Moaña), Cáritas Parroquial (Bueu) y Asociación de Acción Solidaria Sor Elvira (Marín).

Noticias relacionadas

A nivel provincial, el Banco repartió más de 1,3 millones de kilos de alimentos durante el año 2025, incrementando en un 6 por ciento el número de personas en situación de vulnerabilidad a las que atiende. Actualmente, llega a más de 22.000 beneficiarias y beneficiarios, a través de 159 entidades benéficas.