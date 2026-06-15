El nuevo centro de salud de Moaña echa a andar con tres consultas activas para emergencias durante un primer día sin citas ordinarias y la base de la ambulancia a la izquierda de la puerta principal

Moaña ya tiene en funcionamiento su nuevo centro de salud. La Xunta de Galicia abrió este lunes las puertas de la nueva instalación, tal y como había anunciado, después de un fin de semana marcado por el traslado de mobiliario y material sanitario.

En la primera jornada de actividad, la atención se limita a las emergencias. Las tres primeras consultas, situadas entrando a la izquierda, atienden a los usuarios que fueron llegando de forma constante a lo largo de la mañana. Son tres facultativos del turno habitual de mañana los que prestan servicio, a la espera de conocer cuándo se desplegará el equipo formado por médico y enfermero que reforzará el centro por las tardes, centrado exclusivamente en emergencias. También hay atención para casos urgentes en la última planta, en el departamento de Odontología.

Las imágenes de la primera mañana de funcionamiento del nuevo centro de salud de Moaña / Fran G. Sas

Cajas con material trasladado a la espera de su retirada para reciclar. / Fran G. Sas

Mientras los usuarios aguardaban en la sala de espera, el movimiento en el edificio era intenso, con un continuo ir y venir de trabajadores que ultimaban los últimos detalles. Las cajas de material sanitario, ya colocado en las consultas, se apilaban en el vestíbulo, pendientes de ser retiradas para su reciclaje por un gestor autorizado. A lo largo de la mañana también llegaron camiones de mudanza con mobiliario procedente de la Casa do Mar, sobre todo taquillas y algunos armarios, que fueron introducidos por la puerta principal.

Descarga de archivos y armarios, trasladados la mañana del lunes desde la Casa do Mar. / Fran G. Sas

Desde primera hora, varios electricistas trabajaban en la conexión del tótem que funciona como estación de carga de los equipos electrónicos de la nueva ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVA). Este elemento también fue trasladado desde la Casa do Mar. Una de las dudas estaba en la ubicación definitiva de la base de la ambulancia. Finalmente, estará situada a la izquierda de la puerta principal del centro de salud, en una zona cebreada, tal y como había adelantado este periódico.

El personal del 061, que tiene sus dependencias en la planta baja de la nueva infraestructura, debe subir por unas escaleras y atravesar el vestíbulo para acceder a la ambulancia cada vez que salga a atender una emergencia. Por este motivo, no se descarta una nueva reorganización en los próximos días para agilizar su trabajo diario.

La base de la ambulancia de soporte vital avanzado. / Fran G. Sas

En esta primera jornada también estuvo presente el subdirector de Enfermería del 061, Óscar Estraviz, que explicó que la ambulancia SVA pasa desde este mismo lunes de estar operativa 12 horas a prestar servicio durante las 24 horas del día. En las últimas semanas se realizaron contrataciones para cubrir esta ampliación. El vehículo contará con seis enfermeros, que se irán rotando en turnos de 24 horas, además de otros seis técnicos, con turnos de 12 horas.

Pequeña cola de usuarios en las primeras horas de funcionamiento. / Fran G. Sas

El centro arranca sin PAC, una decisión que motivó una importante manifestación este domingo. Aun así, las nuevas instalaciones tuvieron una buena acogida entre buena parte de los usuarios que acudieron durante la mañana del lunes. Algunos de ellos se habían dirigido por costumbre a la Casa do Mar, donde fueron informados del cambio. Los 17.000 usuarios del centro fueron avisados en los últimos días por SMS de que, desde el lunes 15, toda la actividad sanitaria se prestaría ya en Sisalde.

Pucho Romero. / Fran G. Sas

Pucho Romero: "Temía más calor pero el edificio está muy bien, aunque nos faltan las urgencias"

«El cambio es muy grande con respecto al edificio en el que estábamos antes. Por lo que veo en esta primera planta, está muy bien. Temía que hiciese mucho calor en el nuevo centro, pero hay buena temperatura. Creo que está muy bien, aunque con un pero: nos falta lo más importante, que son las urgencias», señaló el vecino Pucho Romero, de 71 años, en referencia al PAC, que seguirá centralizado en Cangas.

«Yo tengo que venir dos o tres veces por semana a urgencias por un problema de columna. Me atienden siempre porque vengo en horario ordinario», añadió Romero, que fue uno de los primeros usuarios atendidos en el nuevo centro. Según explicó, las personas con curas o atenciones recurrentes ya habían sido avisadas por sus médicos para acudir este lunes al nuevo emplazamiento.

Carmen González y Manuel Chapela. / Gonzalo Núñez

Carmen González y Manuel Chapela: "Lo más importante es que los médicos sean buenos y nos atiendan bien"

También acudieron en el primer día Manuel Chapela y Carmen González. «Es el primer día y siempre hay problemas, pero creo que está bien», apuntó Chapela. González, por su parte, no se mostró del todo convencida con la estética en madera: «No sé explicarlo, pero igual es porque estaba más adaptada a la Casa do Mar. Es verdad que este tiene mucha luz». Ambos coincidieron, con humor, en que «lo importante es que los médicos sean buenos y atiendan bien».

Isabel Santomé. / Gonzalo Núñez

Isabel Santomé: "La Casa do Mar no era un centro de salud. Era del ISM. En ese sentido mejoramos mucho".

Otra de las primeras pacientes fue Isabel Santomé, quien describió la nueva y esperada dotación como un espacio «mucho más luminoso». «La Casa do Mar era del ISM, no era un centro de salud. Este es mucho mejor», afirmó. Santomé también aprovechó para reclamar el regreso del PAC y advirtió de otra posible consecuencia: «El problema es que nos podremos quedar también sin farmacias de guardia, porque si no atienden de noche en Moaña no les compensará abrir. Con las paredes bonitas no comemos», concluyó, entre el humor y la reivindicación.