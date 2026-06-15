Cangas figura entre los 15 municipios de Galicia con mayor incremento interanual del alquiler en mayo

El mes de mayo ha supuesto incremento en el precio del alquiler en Cangas, tanto en la variación mensual como en la interanual, segúnn los datos del portal Fotocasa que confirma que la vivienda en Galicia subió un 1,2% en su variación de abril a mayo y un 5,4% en la interanual, con respecto a mayo de 2025. En el caso de Cangas, un concello de costa y turístico, la variación mensual fue del 26,4%-la más alta de los 33 municipios analizados por el portal inmobiliario Fotocasa- y la interanual,del 5%. El precio del metro cuadrado/ mes es de 10,14 euros.

Cangas está entre los 23 muniicpios de los que analiza Fotocasa en donde el precio del metro cuadrado al mes supera los 10 euros. Nigrán figura con un precio de 17,41 y Sanxenxo con 16,59 aunque en el caso de este último municipio bajó la variación mensual y la interanual en -2,8% y en -8%, respectivamente. Cangas se sitúa en el puesto número 13 de los municipios con más variación interanual. El Concello que experimentó más subida es Ribeira, con una subida del 26,4% con respecto a mayo de 2025 y una variación mensual con respecto a a bril del 13,4%. El precio del metro cuadrado está en 15,06. Le sigue Nigrán con una subida del 18,4%; Ames (17,1%), Vigo (14,6%), Narón (13,4%), Porto do Son (13,0%), Pontevedra capital (10,3%), Arteixo (7,7%), Santiago (6,7%), Ferrol (6,6%), Ourense capital (6,5%) y Lugo capital con el mismo incremento de Cangas (5,0%). Por debajo de Cangas está A Coruña capital con un 4,6%. Barreiro, Foz y Sanxenxo bajan en -1,3%, -7,0% y -8,0%, respectivamente.

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Por lo que respecta a la variación mensual del precio de alquiler, llama la atención ue Cangas se sitúa como el concello en donde más subió, con un 26,4%. Le sigue Poio, con un 16,6% y Ribeira con un13,4%. carballo experimentó una subida en mayo con respecto a abrirl del 13,9% y los restantes municipios no pasan del 10%.