Bueu implementa el cierre peatonal de verano en el barrio de Banda do Río

Con el inicio de la segunda quincena del mes de junio y a unos días del arranque oficial del verano el Concello de Bueu ha implantado el cierre peatonal para el barrio de Banda do Río, una medida que se extenderá hasta el mes de septiembre. A lo largo de esta semana se tramitará la correspondiente autorización ante el ente público Portos de Galicia, que es la administración con competencias en la zona, y se resolverá una solicitud presentada a través de un escrito por vecinos de Can do Penedo, que instan a ampliar el ámbito peatonal.

El corte de tráfico comenzará a las 20.00 horas y se prolongará hasta las 3.30 horas de la madrugada de lunes a viernes. En el caso de fines de semana y festivos el cierre será desde las 14.00 horas. La Policía Local ultimaba este lunes la señalización para informar a vecinos y conductores.

El dispositivo incluye una primera valla informativa a la altura del cruce con la calle Rosalía de Castro y el cierre al tráfico será efectivo a partir de la explanada del aparcamiento del antiguo aserradero. «Ese primeiro tramo seguirá estando aberto para garantir o acceso ao aparcamento e a súa posterior saída polo mesmo punto», explican desde el Concello.

Una de las novedades que se estudiará en los próximos días es la posibilidad de extender el cierre al entorno de Can do Penedo, entre Francisco Escáneo y el cruce con la PO-551. Se trata de una solicitud presentada por escrito a través de registro por un grupo de vecinos de la zona. La medida tendría por objeto «obligar» a los coches que circulen por la parte interior del barrio a salir por Francisco Escáneo hacia Pazos Fontenla. Una medida que no afectaría a los residentes, servicios o vehículos de emergencias.

La implementación de este plan especial de tráfico durante los meses de verano tiene un largo recorrido y tiene un doble objetivo: favorecer a la hostelería local para que disponga de más superficie para colocar las terrazas y dejar más espacio para la movilidad peatonal en un entorno céntrico y situado al lado de la playa de Banda do Río.

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Desde el año 2022 el Concello de Bueu tiene que abonar un canon a Portos de Galicia por este cierre y uso de la vía pública, una cifra que se acerca a los 10.000 euros.