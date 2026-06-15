Ana Pontón (BNG) exige, ante el nuevo centro de salud, a Rueda que «devuelva las urgencias a Moaña. Una ambulancia no es un PAC»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acudió ayer a Moaña ante la apertura del nuevo centro de salud construido por la Xunta de Galicia con una inversión de 9,6 millones de euros. Tras la manifestación que el domingo reunió a unas 3.000 personas para reclamar que la nueva dotación cuente con el Punto de Atención Continuada (PAC) centralizado en Cangas desde marzo de 2020, la nacionalista acudió a la villa acompañada del gobierno local, también del Bloque, y de varios integrantes de la Plataforma en Defensa da Sanidade. Destacó que este miércoles, en el pleno del Parlamento gallego, el grupo nacionalista volverá a exigir al ejecutivo gallego el regreso del PAC. Ante la infraestuctura Pontón pidió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «que deje de engañar a la ciudadanía de Moaña y devuelva el servicio de urgencias que Moaña tenía antes de la pandemia». Aseguró que se trata de una atención «imprescindible» para una población de casi 20.000 habitantes. «Le pido que deje de engañar a los vecinos, porque tener una ambulancia no significa tener un PAC».

Considera «insólito» la entrada en funcionamiento de un nuevo centro de salud «sin que se restablezca el PAC comprometido» y repite el argumento de que «el gobierno del PP está debilitando la sanidad pública, en vez de reforzarla», que también mantienen los convocantes de la manifestación del domingo y de las 240 protestas semanales convocadas hasta la fecha. Alega, Pontón, que mantener las concentraciones tanto tiempo demuestra «la dignidad que están demostrando los vecinos de Moaña». Amenaza, la portavoz, con no cejar en el empeño de que Moaña recupere plenamente el servicio de urgencias. «Si el señor rueda y el PP piensan que vamos a tirar la toalla se equivocan. Vamos a seguir defendiendo el PAC de Moaña en las calles y en las instituciones».

Gabriel Ferral, Ana Pontón, Leticia Santos y el diputado Paulo Ríos. / Gonzalo Núñez

En el mismo acto intervino el portavoz de la Plataforma en Defensa da sanidade, Gabriel Ferral, que hizo una valoración muy positiva de la asistencia a la manifestación del domingo. «Vamos a seguir peleando, porque tenemos el PAC secuestrado en Cangas». La alcaldesa, Leticia Santos, por su parte puso en valor el trabajo de la plataforma de usuarios «y de todos los vecinos, para conseguir que se construyese un centro de salud que demandamos desde hace 26 años». Se quejó de que «nuestros vecinos, a partir de las diez de la noche, van a tener el centro cerrado. Solo serán atendidos en horario diurno y si te pones malo en otro momento del día, mala suerte, tienes que ir al Concello vecino de Cangas». Alega que los cangueses también sufren el «colapso» de su centro de salud, sobre todo en verano, cuando se multiplica la población.