Alfombrismo
La Asociación Cunchas e Flores de Bueu participa en el evento internacional «Corpus de San Paio» en A Estrada
D.García
La Asociación de Alfombristas Cunchas e Flores de Bueu participará en el último fin de semana de junio en el evento internacional «Alfombras do Corpus San Paio», que se celebrará en A Estrada. Se trata de una iniciativa de la Federación de Alfombristas de Galicia, la asociación de arte efímero de A Estrada y el Concello.
La intervención consistirá en la elaboración de varios tapides para cubrir una superficie de 300 metros de longitud y tres de ancho. Desde Cunchas e Flores se encargarán de un tramo de 60 metros y del diseño se encargará Rafael Oliveira.
La elaboración de las alfombras comenzará a las 7.00 horas del sábado 27 de junio y está previsto que los trabajos se prologuen hasta las 14.00 horas. Desde la Federación de Alfombristas de Galicia apuntan que en el Corpus San Paio 2026 participarán también colectivos llegados desde Portugal. «Este proxecto pretende converter A Estrada nun punto de encontro do alfombrismo galego e portugués, poñendo en valor unha tradición artística que combina patrimonio, participación veciñal e creatividade», concluyen. n
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