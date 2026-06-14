A Rúa, un colegio de cine

El alumnado de 6º de Primaria del colegio de A Rúa presentará este martes su nuevo trabajo dentro del proyecto «Cinema en curso», que este año es un documental en el que a través de los recuerdos de sus familias abordan el trabajo alrededor del mejillón. Un molusco cuya acuicultura es uno de los principales motores de la economía gallega. La cinta se titula «Lembranzas» y se proyectará el martes, a las 16.30 horas, en el Auditorio Xosé Manuel Pazos de Cangas. La entrada es gratuita y completamente abierta.

Este estreno en Cangas llega después de que «Lembranzas» se proyectase hace unos días en la Filmoteca de Galicia, en la ciudad de A Coruña. El centro educativo cangués utiliza el cine como una herramienta educativa desde hace más de una década y en esta ocasión decidió centrarse en los oficios que rodean el cultivo y comercialización del conocido como «oro negro» de las rías gallegas. El documental se articula a través de las vivencias y experiencias de los abuelos de tres estudiantes del propio colegio de A Rúa, que ante la cámara rememoran cómo era su trabajo en los cocederos de mejillón de Celso Carballo y en la antigua fábrica de Arbones.

El proyecto «Cinema en curso» y documentales como el que se podrá ver este martes en el Auditorio suponen un aprendizaje muy valioso para los jóvenes. «Enseña a tener una mirada diferente hacia el mundo que nos rodea, a poner en valor nuestro entorno, los oficios, las personas...», defiende la profesora y coordinadora de este proyecto educativo en A Rúa, May Iglesias. El colegio cangués forma parte de esta iniciativa desde el curso 2012/13 y cree «fielmente» en sus beneficios en el proceso formativo del alumnado.

El rodaje también incluyó salidas en barco para localizaciones. / CEIP A Rúa

Presencia nacional e internacional

El programa «Cine en curso» se desarrolla en diferentes puntos de España, como Madrid, Cataluña, País Vasco o Valencia, pero tiene carácter internacional ya que se extiende a países como Chile, Argentina, Japón o Tanzania. A nivel estatal está coordinado desde Cataluña por la asociación A Bao A Qu, que recientemente cumplió 20 años de trayectoria, y a nivel gallego desde la Filmoteca de Galicia. Desde la filmoteca subrayan que este proyecto persigue dos objetivos: formar público sensible, activo y autónomo, con interés y capacidad de disfrutar manifestaciones culturales y cinematográficas diversas; y desarrollar el potencial pedagógico de la creación cinematográfica en la escuela y en el instituto.

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Para conseguirlo el proyecto se articula en base a cuatro líneas de acción: la presencia regular y continuada de cineastas en los centros educativos para impartir talleres dentro del horario lectivo; descubrir el arte cinematográfico a partir de una metodología que aúna práctica creativa con visionado de películas; formación de los docentes; y un laboratorio de investigación aplicada, que a partir del análisis de las experiencias de los talleres, el equipo de cineastas y docentes crea propuestas, materiales y metodologías extensibles a contextos educativos diversos.