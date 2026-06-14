El PP acusa al gobierno de Cangas de paralizar la limpieza de biomasa

El PP de Cangas acusa al gobierno tripartio de mantener paralizada la limpieza de biomasa forestal en las franjas secundarias y viales municipales. Una situación que se debería a que desde el Concello no se remitió al Servizo Agrario Galego (Seaga) el listado con terrenos que sumen hasta 10 hectáreas y 12 kilómetros de viales municipales, una superficie que se encargaría de limpiar la Xunta de manera subsidiaria y sin coste para las arcas municipales en virtud del convenio al que se adhirió el Concello.

La portavoz del PP, Dolores Hermelo, señala que dos meses después de la fecha límite para que los ayuntamientos comuniquen al Seaga los espacios a desbrozar –el plazo expiraba el 31 de marzo– no se ha enviado aún ese plan de actuaciones. «O concelleiro de Medio Ambiente, Antón Iglesias, minte para tapar o seu desleixo botándolle as culpas á lentitude do Seaga, pero a realidade é que o Seaga non pode actuar en Cangas porque o Concello aínda non enviou o papel dicindo onde hai que limpar», aseguran desde el PP, que califican la situación de «temeraria e crónica incompetencia».

El PP advierte del peligro que supone mantener «conxeladas» estas labores y achaca al tripartito un «fracaso estrepitoso» en la gestión de la campaña de notificaciones y limpiezas de 2025. «Foron incapaces de facer chegar o 97% das notificacións por correo postal, tramitando unicamente 500 avisos por vía electrónica dun total de 14.500 propietarios»,manifiesta Dolores Hermelo. Para el PP es una muestra de «hipocrisía» que desde el gobierno local se reclame a la ciudadanía que asuma sus responsabilidades mientras el consistorio «é incapaz de de limpar as súas propias parcelas ou tramitar un sinxelo plan de actuacións».

En este sentido, desde el PP subrayan que la obligación de la limpieza subsidiaria de la biomasa se incluye en el Lei de Incendios de 2007, que fue redactada y aprobada por el entonces bipartito PSOE-BNG en la Xunta. «Agora non poden facerse as vítimas nin queixarse dunhas obrigas que os seus propios partidos crearon», concluye Dolores Hermelo.