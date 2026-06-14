Más de 3.000 personas se manifiestan en Moaña, el día antes de la apertura del nuevo centro de salud, para exigir que tenga PAC: «El cemento no cura; curan los médicos»

La Consellería de Sanidade abre este lunes las puertas del nuevo centro de salud de Moaña, una infraestructura largamente demandada en el municipio. La puesta en marcha del edificio llega, sin embargo, precedida por una manifestación que este domingo reunió desde las 11.00 horas a al menos 3.000 personas por las calles de la villa. Los asistentes acudieron al llamamiento de la Mesa da Sanidade. La marcha, encabezada por integrantes del gobierno local del BNG, por el portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, y por colectivos como la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, mantuvo por 240.ª semana consecutiva la exigencia de que la Xunta devuelva a Moaña su Punto de Atención Continuada (PAC), centralizado en Cangas desde marzo de 2020 como medida de precaución ante la pandemia de la COVID-19.

Con la inminente apertura del nuevo centro, las protestas se intensificaron al constatarse que el PAC seguirá en Cangas. Las personas que participaron en la marcha consideran «insuficiente» la solución planteada por Sanidade, que consiste en incorporar un médico y un enfermero de urgencias de 15.00 a 22.00 horas, de lunes a viernes, y en ampliar el horario de la ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería de las 12 horas actuales a las 24 horas, los siete días de la semana.

La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), insistió en que el Concello presentará de forma inminente una denuncia ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra la Xunta por el presunto incumplimiento del convenio firmado entre ambas partes para la cesión de los terrenos y la construcción del nuevo centro en Sisalde.

«Incumplen los acuerdos, el convenio y la palabra dada. Esto hace que no pueda confiar en la Xunta», señaló la regidora. Santos sostuvo que, «si hay dificultades para prestar un servicio, también las hay en Cangas o en O Porriño», y añadió que «una ambulancia no es un PAC y, si ocurre una emergencia y la ambulancia tiene que salir, tendrá que hacerlo». La alcaldesa agradeció además el apoyo del colectivo SOS Sanidade Pública de Cangas, presente en la protesta con su propia pancarta. «Pretendían ponernos a competir para ver quién ganaba el PAC», afirmó.

Un momento del recorrido por la calle Ramón Cabanillas. / Gonzalo Núñez

En su intervención, ante el centro que este lunes entra en funcionamiento y que el martes iniciará ya las consultas ordinarias, la regidora nacionalista reclamó a la Consellería de Sanidade «que rectifique, cumpla y devuelva el PAC». También criticó la propuesta de contar con un médico de urgencias solo por las tardes y consideró que la prueba de que Moaña no recupera este servicio es que «el nuevo centro estará cerrado todas las noches, los fines de semana y los festivos».

La marcha alcanzó a las 11.50 horas su punto de destino. Las pancartas que acompañaban a la comitiva se dispusieron en forma de círculo ante el nuevo edificio. Además de la Mesa da Sanidade y de las plataformas de usuarios de Cangas y Moaña, participó el BNG con una pancarta propia portada, entre otros, por los diputados autonómicos Paulo Ríos y Brais Ruanova.

Subida por Curros Enríquez. / Gonzalo Núñez

También acudieron colectivos como la Asociación de Veciños A Praia-A Seara, el Clube de Xubilados Santa Eulalia de Meira y representantes de personas con discapacidad. El goteo de vecinos que se sumaron a lo largo del recorrido fue constante y alcanzó su máxima participación cuando la cabecera llegó a la rotonda de Salitre. La cola de la manifestación se situaba entonces cerca del Concello Vello. La comitiva subió después por la calle Curros Enríquez hasta llegar a la fachada principal del nuevo centro de salud, en la calle Elisa de la Peña González.

En los discursos finales intervino el portavoz de la Plataforma Sanitaria de Vigo, Manuel González Moreira, que situó a Moaña como uno de los epicentros de las protestas sanitarias en Galicia. Por la plataforma moañesa tomó la palabra Gabriel Ferral, como hace habitualmente cada domingo. Fue el encargado de leer un manifiesto en el que pidió al Sergas «que no nos venga con parches, ofreciéndonos un servicio de urgencias solo de tarde y únicamente los días laborables. Es un insulto a la inteligencia. Las urgencias médicas no tienen horario ni entienden de días laborables ni de fines de semana».

Llegada ante el nuevo centro de salud que abre este lunes. / Gonzalo Núñez

Ferral aseguró que no contar con el centro de salud abierto las 24 horas supone «poner en riesgo el derecho a la salud de todos los vecinos» y defendió que «el cemento no cura; curan los médicos».

Los convocantes llamaron a participar este lunes, a las 20.00 horas, en una concentración silenciosa ante las puertas del nuevo centro. La Mesa da Sanidade también estará presente este miércoles en el Parlamento gallego, coincidiendo con las preguntas recurrentes del diputado nacionalista Paulo Ríos al Ejecutivo autonómico sobre las urgencias sanitarias de Moaña.