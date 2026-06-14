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Un mercado artesanal y de proximidad en Cangas donde la buena compra está asegurada

El Mercado Artesán, de Antigüidades e Produtores en la alameda de Cangas.

El Mercado Artesán, de Antigüidades e Produtores en la alameda de Cangas. / Gonzalo Núñez 

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Javier Manchado

No dejen pasar la oportunidad de visitar los puestos del Mercado Artesán, Antigüidades e Produtores que se celebra este fin de semana en la alameda de Cangas. Hay productos para todos los públicos y bolsillos, sin olvidarse de actividades y juegos para los más pequeños.

Un fin de semana de playa, traineras y manifestación

Hoy seguirá apretando el calor y el termómetro puede llegar a los 30 grados. Pero seguro que en Moaña, al menos a partir de las 11.00 horas, la temperatura será bastante superior debido a la manifestación para exigir el regreso del servicio de urgencias al municipio. Después de la «manifa» es un buen momento para acercarse al puerto de Meira, donde se disputan las finales del Campeonato de España de traineras. Y si el calor sigue apretando solo queda coger la toalla y darse un buen chapuzón en alguna de las playas de O Morrazo. Eso sí, no se olviden en casa el protector solar y la precaución. ¡Ya nos entienden!

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