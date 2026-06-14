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Huida temeraria en Moaña: un conductor circula por dirección prohibida a más de 110 km/h para evitar un control e intenta sacar de la carretera a la Policía Local

Los agentes estaban en un control rutinario en el entorno de la rotonda de Lestón y observaron como un Opel Astra daba un volantazo e intentaba huir

El conductor se enfrenta a delitos de atentado contra la autoridad, desobediencia y contra la seguridad del tráfico

El acusado es un vecino de Cangas de 38 años, que además dio positivo en alcohol y llevaba un gramo de cocaína

Un control de la Policía Local de Moaña en la calle Ramón Cabanillas, en las inmediaciones del lugar de los hechos.

Un control de la Policía Local de Moaña en la calle Ramón Cabanillas, en las inmediaciones del lugar de los hechos. / Fdv

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Fran G. Sas

Moaña

La Policía Local de Moaña detuvo en la madrugada de este domingo a un conductor de 38 años y natural de Cangas que para evitar un control policial inició una huida por dirección prohibida y con velocidades superiores a los 110 kilómetros por hora. Un trayecto en el que intentó sacar a la patrulla de la carretera y que concluyó cuando los agentes consiguieron adelantarle y cruzarse delante de su coche, un Opel Astra. El hombre se enfrenta ahora a posibles delitos de atentado contra la autoridad, desobediencia y contra la seguridad del tráfico. Además dio positivo en la prueba de alcoholemia y en el registro de sus pertenencias se le incautó un gramo de cocaína.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5.45 horas, cuando la Policía Local de Moaña realizaba un control rutinario a la altura de la rotonda del Lestón. En un momento dado los agentes observaron como el conductor de un automóvil que circulaba por la calle Ramón Cabanillas en dirección a ellos daba un volantazo y se metía por la calle Xogo da Bola, al lado de la iglesia Nosa Señora do Carme. Se trata de un vial de un solo sentido y el conductor comenzó a circular en dirección prohibida, hacia O Rosal.

La patrulla comenzó de inmediato una persecución en la que se llegaron a alcanzar velocidades superiores a los 110 kilómetros por hora en un tramo en el que la máxima autorizada es de 30 kilómetros por hora. Al llegar a la rotonda de O Rosal el conductor del Opel Astra la tomó en dirección prohibida para enfilar la subida hacia O Redondo.

La Policía Local de Moaña llegó a ponerse a su altura para intentar adelantarle, pero el hombre realizó una maniobra para intentar sacar a los agentes de la calzada, con el grave riesgo para la seguridad y la vida que eso supone. Finalmente, en la recta de O Redondo, la patrulla consiguió rebasar al Opel Astra y cruzarse delante para poner fin a su temeraria huida.

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El conductor fue detenido y dio positivo por alcoholemia, con una tasa por debajo de 0,60. En el registro se halló un gramo de cocaína y el hombre se puso a disposición de la Guardia Civil. Ahora deberá comparecer en los juzgados para un juicio rápido.

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