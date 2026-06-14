Huida temeraria en Moaña: un conductor circula por dirección prohibida a más de 110 km/h para evitar un control e intenta sacar de la carretera a la Policía Local

La Policía Local de Moaña detuvo en la madrugada de este domingo a un conductor de 38 años y natural de Cangas que para evitar un control policial inició una huida por dirección prohibida y con velocidades superiores a los 110 kilómetros por hora. Un trayecto en el que intentó sacar a la patrulla de la carretera y que concluyó cuando los agentes consiguieron adelantarle y cruzarse delante de su coche, un Opel Astra. El hombre se enfrenta ahora a posibles delitos de atentado contra la autoridad, desobediencia y contra la seguridad del tráfico. Además dio positivo en la prueba de alcoholemia y en el registro de sus pertenencias se le incautó un gramo de cocaína.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5.45 horas, cuando la Policía Local de Moaña realizaba un control rutinario a la altura de la rotonda del Lestón. En un momento dado los agentes observaron como el conductor de un automóvil que circulaba por la calle Ramón Cabanillas en dirección a ellos daba un volantazo y se metía por la calle Xogo da Bola, al lado de la iglesia Nosa Señora do Carme. Se trata de un vial de un solo sentido y el conductor comenzó a circular en dirección prohibida, hacia O Rosal.

La patrulla comenzó de inmediato una persecución en la que se llegaron a alcanzar velocidades superiores a los 110 kilómetros por hora en un tramo en el que la máxima autorizada es de 30 kilómetros por hora. Al llegar a la rotonda de O Rosal el conductor del Opel Astra la tomó en dirección prohibida para enfilar la subida hacia O Redondo.

La Policía Local de Moaña llegó a ponerse a su altura para intentar adelantarle, pero el hombre realizó una maniobra para intentar sacar a los agentes de la calzada, con el grave riesgo para la seguridad y la vida que eso supone. Finalmente, en la recta de O Redondo, la patrulla consiguió rebasar al Opel Astra y cruzarse delante para poner fin a su temeraria huida.

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El conductor fue detenido y dio positivo por alcoholemia, con una tasa por debajo de 0,60. En el registro se halló un gramo de cocaína y el hombre se puso a disposición de la Guardia Civil. Ahora deberá comparecer en los juzgados para un juicio rápido.