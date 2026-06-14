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Gobierno local y delegados de la Policía de Bueu se reúnen el martes

El alcalde recuerda que convocó sendas reuniones con toda la plantilla en febrero y abril y solo acudió el jefe a la primera de ellas

Las dependencias de la Policía Local de Bueu y uno de sus vehículos.

Las dependencias de la Policía Local de Bueu y uno de sus vehículos. / Santos Álvarez

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David García

Bueu

El gobierno local de Bueu y delegados sindicales de la Policía Local mantendrán el próximo martes una reunión para abordar la situación del servicio y las demandas de los agentes. El encuentro se celebra a petición de los propios representantes de la Policía, que esta semana volvieron a denunciar que el Concello adeuda a la plantilla 20.000 euros y la falta de medios humanos. Por parte del gobierno local está prevista la asistencia del alcalde, Félix Juncal; y de las concejalas de Persoal y Seguridade Cidadá, Silvia Carballo y Laura Ogando.

El escrito con la solicitud de reunión alude a circunstancias «excepcionales» de la Policía Local y a la necesidad de «medidas correctoras de carácter urxente». Por su parte, desde la Alcaldía además de atender la petición de diálogo se insta a los representantes sindicales a explicar «de xeito detallado» la situación a la que aluden. Además, el alcalde, Félix Juncal, recuerda que en lo que va de año convocó en dos ocasiones a todos los integrantes de la Policía Local de Bueu.

A la primera, fijada para el 9 de febrero, solo acudió el oficial jefe. A la segunda, marcada para el 28 de abril, no acudió nadie. Una circunstancia que desde la Alcaldía no pasan por alto. «Recordar que esta incomparecencia, por tratarse da desatención a unha orde directa e por escrito dun superior –o alcalde exerce a xefatura da Policía Local segundo o establecido na Lei de Bases de Réxime Local– poderían comportar consecuencias xurídicas para os/as funcionarios/as que desatenden a citada orde», subraya Juncal.

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El alcalde insiste en que después de la reunión del 9 de febrero con el jefe de la Policía Local se dictó una instrucción general organizativa con fecha 9 de marzo, una circular de la que «son coñecedores todos os integrantes do departamente de Seguridade Cidadá xa que a todos eles se lles deu traslado da mesma». Una instrucción que desde el sindicato CSIF criticaban en su denuncia de esta semana porque entiende que se trata de una «modificación de los turnos de trabajo» y un «intento de alterar los periodos vacacionales».

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