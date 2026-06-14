Dos estudios de arquitectura optan a la nueva ampliación del Museo Massó de Bueu

Dos estudios de arquitectura optan a la redacción del nuevo proyecto para la ampliación del Museo Massó de Bueu a través de la rehabilitación de la antigua nave de atadores de redes. Las empresas que se han presentado a este nuevo contrato son Redondo, Valladares y Rodríguez (RVR Arquitectos), que ya se encargó de la obra inaugurada hace menos de un año, y Rodríguez+Pintos Arquitectos.

Este contrato sale a licitación por más de 210.000 euros y la mesa de contratación se acaba de reunir para empezar a examinar las propuestas. En la primera reunión se procedió a la apertura del sobre con la documentación administrativa y se comprobó que las dos aspirantes cumplían con todos los requisitos. A continuación se abrió el sobre con la propuesta técnica, que ahora debe ser evaluada por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura. En cuanto ese informe esté elaborado debería volver a reunirse la mesa para la apertura de la oferta económica.

El proyecto de ampliación inaugurado hace menos de un año se acometió a través de las antiguas naves, la Salazón Piñeiro y con la creación de la Sala Urbano Lugrís. Una intervención que incluyó la recuperación y rehabilitación de estructuras existentes, lo que le valió la concesión de uno de los Premios Gran de Area 2025 que otorga el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).