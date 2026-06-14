Bueu cede los tres solares de As Lagoas para vivienda pública, valorados en 790.000 euros

El Concello de Bueu ha formalizado la cesión a la Xunta de Galicia de los tres solares de As Lagoas en los que se acometerá la construcción de la primera promoción de vivienda pública del municipio. Tres parcelas que en conjunto suman 1.000 metros cuadrados y que según la última tasación efectuada por los técnicos municipales tendrían un valor superior a los 790.000 euros.

Esta cesión es a título gratuito, a favor de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), que depende de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. La formalización de esta entrega tuvo lugar con la correspondiente firma en la notaría de Bueu. «O compromiso e o esforzo do Concello para poder poñer a disposición da veciñanza vivendas a un prezo asequible queda acreditado con esta cesión gratuíta, que anteriormente estivo precedida dun acordo plenario para aplicar unha exención do 95% no Imposto sobre Contrucións, Instalacións e Obras (ICIO)», destacaba el alcalde, Félix Juncal, antes de la firma ante la notaria. Los terrenos formaban parte del Patrimonio Municipal do Solo (PMS) de Bueu.

El Consello de la Xunta aprobó justo antes de acabar el año 2025 la inversión de 4 millones de euros para la construcción de un edificio de 21 viviendas en los solares ofrecidos por el Concello de Bueu, en el actual aparcamiento de la Rúa do Santán. A continuación se escenificó la firma del convenio con una visita al municipio por parte de la conselleira, María Martínez Allegue, y con la licitación de la redacción de los proyectos básico y de ejecución, así como para la posterior dirección de obra.

Este contrato fue adjudicado al estudio Terceroderecha Arquitectos y el plazo estipulado para la entrega de los proyectos es de cinco meses, a contar desde la firma. A continuación se procedería a licitar la construcción del edificio de viviendas y la previsión de la Consellería de Vivenda es que esa obra esté concluida a lo largo del año 2028.